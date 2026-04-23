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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Polícia

Carro perde o controle, atinge dois veículos estacionados e provoca estouro em um poste em Suzano

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro, em alta velocidade, bateu nos outros veículos

23 abril 2026 - 09h05Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro, em alta velocidade, bateu nos outros veículosImagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro, em alta velocidade, bateu nos outros veículos - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um carro perdeu o controle,  na noite desta terça-feira (21), atingiu dois veículos estacionados e provocou estouro em um poste na Avenida Armando Salles de Oliveira, no Centro de Suzano. 

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o carro, um Fox vermelho em alta velocidade, bateu na traseira de um T-Cross azul que estava parado. O carro ainda desliza e atinge outro veículo, um Voyage branco, que estava próximo.

Após a batida, o poste de luz que estava entre os veículos atingidos, estoura faíscas. O Fox vermelho para no meio da via, com fumaça saindo do capô.

A ocorrência foi registrada às 23h45, na altura do número 2.160 da via, que precisou ser interditada. Agentes de trânsito foram até o local para orientar os motoristas e o trânsito foi liberado após quase quatro horas depois da retirada dos veículos.