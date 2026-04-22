Polícia apreende 76 quilos de drogas em casa bomba de Ferraz

Um homem foi preso e aproximadamente 76 quilos de entorpecentes foram apreendidos na noite desta terça-feira (21), em uma casa bomba na cidade de Ferraz de Vasconcelos. A ação foi conduzida por equipes da Força Tática do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano e, dentre as drogas apreendidas estavam cocaína, maconha, crack e ecstasy.

Além disso, também foram encontrados diversos equipamentos utilizados na manipulação, fracionamento e distribuição das substâncias ilícitas. Segundo a polícia, a ocorrência teve início quando os agentes identificaram uma atitude suspeita nas imediações do local.

A investigação aponta que o imóvel poderia abastecer diversos pontos de tráfico na região. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial de Ferraz de Vasconcelos, onde o suspeito permanece à disposição da Justiça.