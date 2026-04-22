Menor é apreendido após tentar se livrar de mochila com mais de 1 quilo de drogas em Mogi

Um menor de idade foi apreendido, neste domingo (19), após arremessar uma mochila com mais de 1 quilo de entorpecentes sobre o muro de uma escola, na Rua João Gualberto Mafra Machado, bairro Vila Brasileira, em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia, foram localizados 648,6 gramas de maconha, 191,9 gramas de cocaína e 192,6 gramas de crack.

A ocorrência aconteceu durante patrulhamento de rotina da polícia militar quando, ao perceber a presença da equipe, o suspeito fugiu a pé. Após ser acompanhado pela equipe e tentado se livrar da mochila, o indivíduo foi abordado, detido e algemado. A equipe policial conseguiu recuperar a mochila no interior da unidade escolar.

Dentro da bolsa, foram localizados entorpecentes, além de certa quantia em dinheiro.

Questionado, o abordado declarou que realizava o transporte das drogas para abastecimento de um ponto de venda situado na própria via, conhecida como “Rua Uva”. Diante dos fatos, o indivíduo, posteriormente identificado como menor de idade, foi conduzido à Central de Flagrantes.

A mãe foi acionada e compareceu à unidade policial para acompanhar os procedimentos. Foi elaborado o Boletim de Ocorrência de natureza Ato Infracional de Tráfico de Drogas, permanecendo o menor à disposição da Justiça.