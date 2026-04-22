Romu realiza prisões por tráfico de drogas em ações no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), realizou duas prisões por tráfico de entorpecentes em ações distintas registradas na sexta-feira e no sábado (17 e 18/04) da última semana, nos bairros Jardim Belém e Jardim Colorado. As ocorrências resultaram na apreensão de mais de 1,4 mil porções de drogas, dinheiro e equipamentos e na retirada dos indivíduos das ruas.

O primeiro caso foi registrado na sexta-feira, às 18h10, na rua Germano Fiamini, no Jardim Colorado. Durante patrulhamento, a equipe avistou um indivíduo que, ao perceber a viatura, fugiu a pé por uma viela. Durante a fuga, o suspeito arremessou uma sacola sobre o telhado de uma residência.

Após cerco e abordagem, o indivíduo confessou ter dispensado o objeto e admitiu que realizava a venda de entorpecentes no local. Em diligência, os agentes conseguiram recuperar a sacola, onde foram encontradas 62 porções de maconha, 64 de cocaína e R$ 120 em dinheiro.

Em consulta aos antecedentes, foi constatado que o suspeito possuía três condenações por tráfico de drogas e ainda respondia em liberdade, com remanescente de pena superior a dez anos a cumprir pelo mesmo crime. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Central de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Já a segunda ocorrência foi registrada na noite de sábado, por volta das 21h20, durante patrulhamento da equipe pela rua Santa Rosa, no Jardim Belém. Durante a ação, os agentes da Romu visualizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu em direção à linha férrea carregando uma bolsa. O suspeito foi acompanhado e abordado sem que houvesse perda de contato.

O próprio indivíduo informou que a bolsa continha entorpecentes e que estava comercializando drogas desde as 20 horas daquele dia. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado, porém, no interior da bolsa os agentes encontraram 29 frascos de lança-perfume, 294 porções de cocaína, 300 pedras de crack e 377 invólucros de maconha, totalizando 2,2 quilos de entorpecentes, além de R$ 525 em dinheiro, um aparelho celular e um rádio comunicador. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Francisco Balbino, enalteceu o trabalho das equipes nas ações e as medidas estratégicas empregadas no combate ao tráfico de drogas no município. “A atuação constante da Romu tem sido fundamental para combater o tráfico de entorpecentes em Suzano. Essas ações demonstram o preparo, a dedicação e o comprometimento da GCM em proteger a população e retirar das ruas indivíduos que insistem em praticar crimes. Seguiremos intensificando o patrulhamento e reforçando a segurança em toda a cidade”, afirmou.