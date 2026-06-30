10ª Conferência de Saúde debate políticas públicas e fortalece participação popular em Ferraz

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, realizará nesta quarta-feira (01) a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Ferraz de Vasconcelos. O encontro ocorrerá das 8h às 17h, no Rotary Club de Ferraz de Vasconcelos, localizado na Avenida Brasil, nº 121, Vila Corrêa.

Com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil", a conferência será um importante espaço de diálogo, participação social e construção coletiva, reunindo gestores públicos, trabalhadores da saúde, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), prestadores de serviços e representantes da sociedade civil.

O objetivo é avaliar a atual situação da saúde no município, promover o debate sobre os desafios enfrentados pelo setor e elaborar propostas que contribuam para o aprimoramento das políticas públicas de saúde e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

As conferências municipais são consideradas uma das principais ferramentas de participação popular na gestão do SUS, permitindo que a população contribua diretamente na definição de diretrizes e prioridades para os serviços de saúde.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Clécio Gonçalves, a participação da sociedade é fundamental para a construção de uma saúde pública cada vez mais eficiente e humanizada.

"A Conferência Municipal de Saúde é um momento essencial para ouvirmos a população, os profissionais e todos os segmentos envolvidos com o SUS. É por meio desse diálogo que conseguimos construir propostas, fortalecer o controle social e aprimorar as políticas públicas, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado para os moradores de Ferraz de Vasconcelos."

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o convite para que representantes dos diversos segmentos da sociedade participem do encontro e contribuam com ideias e propostas que auxiliem no planejamento das ações voltadas à saúde pública do município.