Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 30 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

10ª Conferência de Saúde debate políticas públicas e fortalece participação popular em Ferraz

Evento vai discutir propostas voltadas ao fortalecimento da saúde pública no município

30 junho 2026 - 17h46Por De Ferraz
Evento reunirá gestores, profissionais, usuários do SUS e representantes da sociedade civilEvento reunirá gestores, profissionais, usuários do SUS e representantes da sociedade civil - (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, realizará nesta quarta-feira (01) a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Ferraz de Vasconcelos. O encontro ocorrerá das 8h às 17h, no Rotary Club de Ferraz de Vasconcelos, localizado na Avenida Brasil, nº 121, Vila Corrêa.

Com o tema "Saúde, Democracia, Soberania e SUS: Cuidar do Povo é Cuidar do Brasil", a conferência será um importante espaço de diálogo, participação social e construção coletiva, reunindo gestores públicos, trabalhadores da saúde, usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), prestadores de serviços e representantes da sociedade civil.

O objetivo é avaliar a atual situação da saúde no município, promover o debate sobre os desafios enfrentados pelo setor e elaborar propostas que contribuam para o aprimoramento das políticas públicas de saúde e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

As conferências municipais são consideradas uma das principais ferramentas de participação popular na gestão do SUS, permitindo que a população contribua diretamente na definição de diretrizes e prioridades para os serviços de saúde.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Clécio Gonçalves, a participação da sociedade é fundamental para a construção de uma saúde pública cada vez mais eficiente e humanizada.
"A Conferência Municipal de Saúde é um momento essencial para ouvirmos a população, os profissionais e todos os segmentos envolvidos com o SUS. É por meio desse diálogo que conseguimos construir propostas, fortalecer o controle social e aprimorar as políticas públicas, garantindo um atendimento cada vez mais qualificado para os moradores de Ferraz de Vasconcelos."

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o convite para que representantes dos diversos segmentos da sociedade participem do encontro e contribuam com ideias e propostas que auxiliem no planejamento das ações voltadas à saúde pública do município.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saulo Souza mantém programa Férias Sem Fome e garante distribuição de kits de alimentos para alunos
Região

Saulo Souza mantém programa Férias Sem Fome e garante distribuição de kits de alimentos para alunos

Homicídios despencam 72,72% em maio no Alto Tietê
Região

Homicídios despencam 72,72% em maio no Alto Tietê

Trabalhadores denunciam riscos em obras de hospital municipal de SP
Região

Trabalhadores denunciam riscos em obras de hospital municipal de SP

Pets precisam de cuidados especiais para evitar estresse em dias de jogos da Copa do Mundo
Região

Pets precisam de cuidados especiais para evitar estresse em dias de jogos da Copa do Mundo

Equipe de Mogi vence campeonato brasileiro de Karatê Kyokushin
Região

Equipe de Mogi vence campeonato brasileiro de Karatê Kyokushin

Ferraz realizará a entrega de materiais esportivos do projeto Rede Floorball
Educação

Ferraz realizará a entrega de materiais esportivos do projeto Rede Floorball