Ferraz realizará a entrega de materiais esportivos do projeto Rede Floorball

Na próxima quinta-feira (02) a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos em parceria com o Instituto de Inclusão e Responsabilidade Social Se Liga realizará no Rotary Club de Ferraz de Vasconcelos a cerimônia de entrega dos materiais do Floorball. O evento marca o início da introdução oficial da modalidade nas unidades escolares da rede municipal de ensino.

Criado na Suécia na década de 1970, o floorball nasceu como uma alternativa segura e acessível ao hóquei tradicional. O esporte se expandiu rapidamente pela Europa e pelo mundo por não exigir o uso de patins, sendo jogado em quadras poliesportivas escolares. Utilizando tacos de plástico leve e uma bola oca com furos, a modalidade ganhou destaque internacional pelo seu caráter dinâmico e seguro, minimizando contatos físicos excessivos.

No Brasil, o esporte vem crescendo expressivamente nas últimas décadas, ganhando forte apelo no ambiente escolar devido à sua facilidade de aprendizado e por permitir a integração de equipes mistas.

Ao todo, 21 unidades escolares serão beneficiadas e todos os professores de educação física das escolas participantes receberam, ainda no primeiro semestre, um curso completo de capacitação técnica na modalidade. O treinamento garantiu o domínio pedagógico e os fundamentos do esporte, capacitando os docentes a desenvolverem o floorball dentro de suas aulas regulares.

O projeto foi realizado no município por meio do vereador Claudio Ramos Moreira, e do deputado federal Carlos Zarattini, autor da emenda que garantiu os recursos para a aquisição dos kits esportivos.

Para a secretária de Educação, Paula Trevizoli, este projeto ajuda a desenvolver mais uma prática esportiva na rede municipal e ajudar na integração dos estudantes: “ Este é um projeto bem bacana que temos a alegria de dar esse pontapé aqui na rede municipal. Além de ajudar na socialização entre as crianças, desenvolve habilidades físicas e cognitivas”, relatou.