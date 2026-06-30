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Jornal Diário de Suzano - 30/06/2026
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Educação

Ferraz realizará a entrega de materiais esportivos do projeto Rede Floorball

Programa visa beneficiar a comunidade escolar com integração e espírito esportivo

30 junho 2026 - 10h31Por de Ferraz
Programa visa beneficiar a comunidade escolar com integração e espírito esportivoPrograma visa beneficiar a comunidade escolar com integração e espírito esportivo - (Foto: Divulgação/SecomFV)

Na próxima quinta-feira (02) a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos em parceria com o Instituto de Inclusão e Responsabilidade Social Se Liga realizará no Rotary Club de Ferraz de Vasconcelos a cerimônia de entrega dos materiais do Floorball. O evento marca o início da introdução oficial da modalidade nas unidades escolares da rede municipal de ensino. 

 

Criado na Suécia na década de 1970, o floorball nasceu como uma alternativa segura e acessível ao hóquei tradicional. O esporte se expandiu rapidamente pela Europa e pelo mundo por não exigir o uso de patins, sendo jogado em quadras poliesportivas escolares. Utilizando tacos de plástico leve e uma bola oca com furos, a modalidade ganhou destaque internacional pelo seu caráter dinâmico e seguro, minimizando contatos físicos excessivos. 

 

No Brasil, o esporte vem crescendo expressivamente nas últimas décadas, ganhando forte apelo no ambiente escolar devido à sua facilidade de aprendizado e por permitir a integração de equipes mistas. 

 

Ao todo, 21 unidades escolares serão beneficiadas e todos os professores de educação física das escolas participantes receberam, ainda no primeiro semestre, um curso completo de capacitação técnica na modalidade. O treinamento garantiu o domínio pedagógico e os fundamentos do esporte, capacitando os docentes a desenvolverem o floorball dentro de suas aulas regulares. 

 

O projeto foi realizado no município por meio do vereador Claudio Ramos Moreira, e do deputado federal Carlos Zarattini, autor da emenda que garantiu os recursos para a aquisição dos kits esportivos. 

 

Para a secretária de Educação, Paula Trevizoli, este projeto ajuda a desenvolver mais uma prática esportiva na rede municipal e ajudar na integração dos estudantes: “ Este é um projeto bem bacana que temos a alegria de dar esse pontapé aqui na rede municipal. Além de ajudar na socialização entre as crianças, desenvolve habilidades físicas e cognitivas”, relatou.

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