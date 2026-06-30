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Jornal Diário de Suzano - 30/06/2026
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Região

Homicídios despencam 72,72% em maio no Alto Tietê

No acumulado do ano a queda chega a 40,8%

30 junho 2026 - 18h41Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Assassinatos caem na região Assassinatos caem na região - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

Os homicídios caíram 72,72% em maio deste ano em relação ao mesmo período de 2025. No quinto mês deste ano, foram três registros, contra 11 do ano passado. Já no acumulado do ano a queda chega a 40,8%, saindo de 49 para 29 assassinatos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Nenhuma cidade da região registrou aumento nos casos.

Suzano caiu de três em 2025 para nenhum homicídio neste ano, queda de 100%. Poá, Santa Isabel e Biritiba caíram de um caso para nenhum, diminuição de 100%. Itaquá despencou de três para uma ocorrência, queda de 66,66%.

Já Mogi das Cruzes, com duas ocorrências em cada ano, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Guararema e Salesópolis com nenhum assassinato, mantiveram os números nos dois anos.

Acumulado do ano

Nos primeiros cinco meses do ano a queda foi de 40,81%. A região saiu de 49 casos entre janeiro e abril de 2025 para 29 no mesmo período deste ano.

Arujá e Salesópolis cresceram nas ocorrências, saindo de zero em 2028 para um caso neste ano.

Poá caiu de sete para duas ocorrências, diminuição de 71,42%, maior queda percentual da região. Em seguida está Suzano, que caiu de 15 para seis ocorrências (-60%); Ferraz saiu de quatro para dois assassinatos (-50%); Santa Isabel diminui de dois para um (-50%); Itaquá caiu de 12 para nove homicídios (-25%). Mogi despencou de oito para sete ocorrências (-12,5%).

Guararema e Biritiba não registraram homicídios no período.

DADOS

CIDADE                MAIO 2025         MAIO 2026         %

MOGI                   2                             2                             0

ITAQUÁ               3                             1                             -66,66%

SUZANO              3                             0                             -100%

FERRAZ                0                             0                             0

POÁ                      1                             0                             -100%

ARUJÁ                  0                             0                             0

SANTA ISABEL   1                             0                             -100%

GUARAREMA    0                             0                             0            

BIRITIBA              1                             0                             -100%

SALESÓPOLIS    0                             0                             0

ALTO TIETÊ         11                           3                             -72,72%

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