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Jornal Diário de Suzano - 30/06/2026
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Região

Equipe de Mogi vence campeonato brasileiro de Karatê Kyokushin

Atletas de Mogi das Cruzes conquistaram o troféu de melhor equipe na 34ª edição do Campeonato de Karatê Kyokushin realizado no último fim de semana, dias 27 e 28/06

30 junho 2026 - 14h37Por De Mogi
Atletas de Mogi das Cruzes conquistaram o troféu de melhor equipe na 34ª edição do Campeonato de Karatê KyokushinAtletas de Mogi das Cruzes conquistaram o troféu de melhor equipe na 34ª edição do Campeonato de Karatê Kyokushin - (Foto: Divulgação)

Nos tatames do Ginásio Tuta, no Mogilar, estiveram os melhores atletas do País de kata (movimentos que simulam luta) e kumite (lutas).


O time anfitrião, liderado pelo Shihan Marcos Furlan, professor da Furlan Academia, conquistou, ao todo, 13 troféus (1º lugar), dos quais dois foram da 5ª Copa Brasil Kickboxing Ichigeki, que ocorreu no sábado, concomitantemente ao campeonato.


Entre os mais de 440 atletas participantes, de nove Estados, destaque para a mogiana Gabriela da Cunha de Paula que faturou três troféus, incluindo o de Revelação. A jovem de 14 anos é faixa-amarela e venceu duas acirradas categorias, superando atletas mais experientes. 


Outro destaque masculino do Kyokushin Mogi foi Alexandre Nascimento, de 16 anos, talento que despontou no projeto social e desportivo do Centro de Artes Marciais de Jundiapeba.


No total, a equipe de Mogi representada por 33 atletas, conquistou 25 pódios: além de 13 troféus, foram cinco vice-campeões e sete medalhas de bronze.


Todos estão classificados para o próximo desafio da agenda oficial do Kyokushin: o Sulamericano, que ocorrerá em outubro deste ano no Chile, dias 10 e 11 de outubro.


Marcos Furlan ressalta que o expressivo resultado é fruto da disciplina, garra e talento de crianças, jovens e adultos que adotaram o esporte com compromisso: “Muito mais que formar campeões, o Kyokushin é, sobretudo, uma filosofia de vida que, entre outras coisas, valoriza princípios e valores importantes para cidadãos melhores. E ficamos extremamente felizes quando as pessoas investem nessa arte marcial como um esporte, em busca de superação. Nossa cidade já tem tradição nisso, são 52 anos que o Kyokushin é praticado em Mogi, com conquistas relevantes”, destaca, lembrando do mogiano Andrews Nakahara que sagrou-se campeão mundial em 2005, entre tantos outros atletas que conquistaram títulos nacionais e internacionais. 


CAMPEÕES 
Adriana Mattos - kumite sênior feminino 
Alexandre Nascimento - kumite juvenil leve 
Gabriela de Paula - kumite infanto-juvenil pesado / juvenil leve e Troféu Revelação 
Kaio Silva - kumite infanto pesado 
Leandro Onishi - kata avançado 
Raphael Albertini-  kata avançado seniores 
Gustavo Kimoto - kata avançado junior 
Raphael Lunardi - kickboxing (até 63kg) 
Valdir Gregório - kickboxing (até 70kg)
Romulo Franco Souza- kumite intermediário pesado 
Richard Serrano - kumite intermediário leve 

VICE-CAMPEÕES 
Alexandre Silva - kumite absoluto 
Amanda Correa - kumite feminino iniciante 
Cauê do Prado - kumite sênior médio 
Gabriel Taiki Ueno - kumite juvenil pesado 

BRONZE 
Klaudio Aoki - kumite veterano leve 
Wellison Silva - kumite veterano leve 
Hernani Vidal - kumite iniciante e juvenil pesado 
Larissa Kimi - kumite infanto leve 
Luara Vidal - kumite infantil pesado 
Rafael Gimenez - kata júnior 
Roberta Villar - kumite infanto juvenil pesado

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