Equipe de Mogi vence campeonato brasileiro de Karatê Kyokushin

Nos tatames do Ginásio Tuta, no Mogilar, estiveram os melhores atletas do País de kata (movimentos que simulam luta) e kumite (lutas).



O time anfitrião, liderado pelo Shihan Marcos Furlan, professor da Furlan Academia, conquistou, ao todo, 13 troféus (1º lugar), dos quais dois foram da 5ª Copa Brasil Kickboxing Ichigeki, que ocorreu no sábado, concomitantemente ao campeonato.



Entre os mais de 440 atletas participantes, de nove Estados, destaque para a mogiana Gabriela da Cunha de Paula que faturou três troféus, incluindo o de Revelação. A jovem de 14 anos é faixa-amarela e venceu duas acirradas categorias, superando atletas mais experientes.



Outro destaque masculino do Kyokushin Mogi foi Alexandre Nascimento, de 16 anos, talento que despontou no projeto social e desportivo do Centro de Artes Marciais de Jundiapeba.



No total, a equipe de Mogi representada por 33 atletas, conquistou 25 pódios: além de 13 troféus, foram cinco vice-campeões e sete medalhas de bronze.



Todos estão classificados para o próximo desafio da agenda oficial do Kyokushin: o Sulamericano, que ocorrerá em outubro deste ano no Chile, dias 10 e 11 de outubro.



Marcos Furlan ressalta que o expressivo resultado é fruto da disciplina, garra e talento de crianças, jovens e adultos que adotaram o esporte com compromisso: “Muito mais que formar campeões, o Kyokushin é, sobretudo, uma filosofia de vida que, entre outras coisas, valoriza princípios e valores importantes para cidadãos melhores. E ficamos extremamente felizes quando as pessoas investem nessa arte marcial como um esporte, em busca de superação. Nossa cidade já tem tradição nisso, são 52 anos que o Kyokushin é praticado em Mogi, com conquistas relevantes”, destaca, lembrando do mogiano Andrews Nakahara que sagrou-se campeão mundial em 2005, entre tantos outros atletas que conquistaram títulos nacionais e internacionais.



CAMPEÕES

Adriana Mattos - kumite sênior feminino

Alexandre Nascimento - kumite juvenil leve

Gabriela de Paula - kumite infanto-juvenil pesado / juvenil leve e Troféu Revelação

Kaio Silva - kumite infanto pesado

Leandro Onishi - kata avançado

Raphael Albertini- kata avançado seniores

Gustavo Kimoto - kata avançado junior

Raphael Lunardi - kickboxing (até 63kg)

Valdir Gregório - kickboxing (até 70kg)

Romulo Franco Souza- kumite intermediário pesado

Richard Serrano - kumite intermediário leve

VICE-CAMPEÕES

Alexandre Silva - kumite absoluto

Amanda Correa - kumite feminino iniciante

Cauê do Prado - kumite sênior médio

Gabriel Taiki Ueno - kumite juvenil pesado

BRONZE

Klaudio Aoki - kumite veterano leve

Wellison Silva - kumite veterano leve

Hernani Vidal - kumite iniciante e juvenil pesado

Larissa Kimi - kumite infanto leve

Luara Vidal - kumite infantil pesado

Rafael Gimenez - kata júnior

Roberta Villar - kumite infanto juvenil pesado