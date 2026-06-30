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Jornal Diário de Suzano - 30/06/2026
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Região

Saulo Souza mantém programa Férias Sem Fome e garante distribuição de kits de alimentos para alunos

Pais e responsáveis podem fazer a retirada a partir desta quarta-feira (01/07), na escola onde o estudante está matriculado; itens atendem também crianças e adolescentes com restrições alimentares

30 junho 2026 - 18h46Por De Poá
O prefeito de Poá, Saulo Souza e o secretário de Educação de Poá, Diego Moreira anunciam a continuidade do Programa Férias Sem Fome durante o recesso escolar de julhoO prefeito de Poá, Saulo Souza e o secretário de Educação de Poá, Diego Moreira anunciam a continuidade do Programa Férias Sem Fome durante o recesso escolar de julho - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

O prefeito de Poá, Saulo Souza, anunciou a continuidade do Programa Férias Sem Fome durante o recesso escolar de julho, garantindo a distribuição de aproximadamente 15 mil kits alimentares para todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. A ação, implantada de forma inédita no município no início deste ano, será novamente executada pela Secretaria de Educação com o objetivo de assegurar a alimentação adequada de crianças e adolescentes durante o período sem aulas, incluindo os estudantes que possuem restrições alimentares. A entrega das cestas terá início nesta quarta-feira (01/07) e seguirá até o dia 3 de julho, nas próprias unidades escolares onde os alunos estão matriculados.


O Programa Férias Sem Fome foi criado para garantir que nenhuma criança fique sem acesso à alimentação adequada durante os períodos de recesso escolar, reforçando o compromisso da administração municipal com a segurança alimentar e o bem-estar social das famílias poaenses. Os kits são compostos por itens como macarrão, arroz, feijão, dois tipos de proteína, óleo, leite, bolachas, torradas, suco, massa para bolo e achocolatado.


O prefeito Saulo Souza destacou o sucesso da iniciativa implantada no início do ano. “Quando lançamos o Programa Férias Sem Fome, sabíamos da importância dessa ação para milhares de famílias da nossa cidade. A criança da rede municipal tem acesso a uma das melhores merendas do Brasil e, durante as férias, recebe esse importante kit com produtos de qualidade, que é um sucesso, inclusive entre estudantes com restrições alimentares. Por isso, mantemos esse cuidado também durante o recesso do meio do ano. É uma iniciativa inédita em Poá, que veio para ficar e garantir dignidade, segurança alimentar e tranquilidade para as famílias”, afirmou.


O secretário de Educação de Poá, Diego Moreira, ressaltou que a continuidade do programa reforça o compromisso da gestão com os estudantes. “O Programa Férias Sem Fome se mostrou uma importante política pública de cuidado com as nossas crianças. Quero parabenizar o prefeito Saulo Souza pela sensibilidade e pela decisão de implantar e manter essa ação, que coloca Poá como referência no acolhimento às famílias durante o período de férias escolares. Nossa equipe preparou toda a logística para garantir uma distribuição organizada e eficiente diretamente nas unidades escolares, facilitando o acesso dos pais e responsáveis aos kits alimentares”, destacou.


Restrições alimentares
Um dos diferenciais do Programa Férias Sem Fome continua sendo a atenção dedicada às necessidades específicas dos estudantes com restrições alimentares. As cestas foram preparadas para atender alunos com diferentes condições de saúde e necessidades nutricionais, respeitando os laudos médicos e as orientações já cadastradas pela Rede Municipal de Ensino, garantindo que todos os estudantes recebam alimentos adequados às suas necessidades.

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