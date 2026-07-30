1ª Coroa do Divino abre preparação para a 414ª Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes

A contagem regressiva para a 414ª Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes começa oficialmente no próximo sábado (8), às 15 horas, com a realização da 1ª Coroa do Divino, na Associação Pró-Festa do Divino, no Mogilar.



O encontro marcará o primeiro compromisso oficial dos Festeiros Lisandro Leonardo da Silva Corrêa e Patrícia Aparecida do Espírito Santo Corrêa e dos Capitães de Mastro Rogério Madureira Costa e Valéria Gonçalves de Souza Costa à frente da organização da edição de 2027. Além de reunir devotos em uma tarde de fé, confraternização e tradição, o evento contará com a apresentação oficial do tema e do logotipo que irão representar a próxima Festa do Divino, programada para ocorrer entre os dias 6 e 16 de maio de 2027.

Após a Coroa, ocorre o tradicional chá bingo. Os convites custam R$ 14,00 e dão direito a três cartelas especiais, além de um kit com lanche e chá. Além disso, o devoto pode adquirir um combo especial, para as jogadas da tarde, que conta com rodadas extras.

Os nomes dos novos casais de Festeiros e Capitães de Mastro foram anunciados pelo bispo diocesano de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, em 4 de junho de 2026, marcando o início de um novo ciclo de preparação para a tradicional celebração. O casal de festeiros Lisandro e Patrícia já participou ativamente da organização da festa, exercendo a função de Capitães de Mastro na edição de 2025.

As Coroas do Divino são realizadas, tradicionalmente, uma vez por mês, sempre no segundo sábado, reunindo fiéis em momentos de espiritualidade, agradecimento e fortalecimento da devoção ao Divino Espírito Santo. Em situações excepcionais, as datas podem ser alteradas, sendo previamente comunicadas pela organização.

Com mais de quatro séculos de história, a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes é reconhecida como um dos mais importantes patrimônios culturais e religiosos do Estado de São Paulo. Além das celebrações litúrgicas, a programação reúne manifestações culturais, ações solidárias e encontros comunitários, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações e mobiliza milhares de pessoas todos os anos.

Serviço

1ª Coroa do Divino

Data: 8 de agosto (sábado)

Horário: 15 horas

Onde: Asssociação Pró-Festa do Divino (Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.232 - Mogilar)

Convite: R$ 14,00 (inclui três cartelas para o bingo, kit lanche e chá)

Programação: apresentação do tema e do logotipo da 414ª Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, bingo, confraternização e rodadas extras.