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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Desenvolvimento

Feira Gastronômica de Ferraz encerra programação especial da festa julina nesta sexta-feira

Evento reúne gastronomia, música e lazer para toda a família, além de fortalecer o comércio e os empreendedores locais

30 julho 2026 - 13h54Por da Reportagem Local
Evento reúne gastronomia, música e lazer para toda a famíliaEvento reúne gastronomia, música e lazer para toda a família - (Foto: Divulgação Secom/FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realiza nesta sexta-feira (31) o encerramento da programação especial da Festa Julina na Feira Gastronômica Municipal. A partir das 13h, a população poderá aproveitar o último dia do evento, que reúne comidas típicas, música e um ambiente preparado para receber famílias e visitantes.

Durante todo o período da Festa Julina, a Feira Gastronômica, localizada no calçadão da XV de Novembro, se consolidou como um espaço de convivência, lazer e valorização dos empreendedores locais. Além das atrações culturais, o evento contribuiu para impulsionar a economia do município, oferecendo oportunidade de geração de renda aos comerciantes participantes.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, destaca que iniciativas como essa fortalecem tanto o comércio quanto a ocupação dos espaços públicos.

"A Feira Gastronômica já faz parte da rotina dos ferrazenses e, com a programação especial da Festa Julina, conseguimos oferecer ainda mais opções de lazer para as famílias e incentivar o consumo nos empreendedores da cidade. Esse é um trabalho que movimenta a economia e fortalece o comércio local", afirma o secretário.

A Prefeitura convida toda a população para participar da despedida da Festa Julina e prestigiar os comerciantes que fazem da Feira Gastronômica um dos principais espaços de convivência e desenvolvimento econômico de Ferraz de Vasconcelos.

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