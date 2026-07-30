Eduardo Bolsonaro desiste de concorrer como suplente de André do Prado ao Senado por SP

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro desistiu de integrar a chapa do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), como primeiro suplente ao Senado. A informação foi divulgada pela assessoria do líder do Legislativo paulista.

Conforme publicado em nota pelo presidente Casa Legislativa paulista, o terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro se retirou da disputa, e a chapa será composta pelo ex-prefeito de Holambra Fernando Fiori de Godoy (PL) como primeiro suplente e pela vereadora paulistana Rute Costa (PL) como segunda suplente.

Leia abaixo a íntegra da nota divulgada por André do Prado

“NOTA À IMPRENSA ANDRÉ DO PRADO – PRESIDENTE DA ALESP E CANDIDATO AO SENADO POR SÃO PAULO

Recebi com respeito a decisão do sempre deputado federal Eduardo Bolsonaro de não integrar a chapa ao Senado Federal por São Paulo.

Compreendo as razões apresentadas por Eduardo e reconheço seu gesto de responsabilidade ao priorizar um projeto maior, que é trabalhar por São Paulo e contribuir para um Brasil mais forte, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, do senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, e de todas as lideranças que compartilham desse projeto.

Tenho a convicção de que Eduardo seguirá empenhado na campanha, contribuindo ativamente para fortalecer esse projeto e mobilizar os paulistas em defesa dos valores que nos unem.

Com essa definição, a chapa será composta por mim como candidato ao Senado, o ex-prefeito de Holambra, Fernando Fiori de Godoy, como primeiro suplente, e a vereadora de São Paulo, Rute Costa, como segunda suplente.

Seguimos unidos, fortalecidos e focados na construção de um projeto que representa milhões de paulistas e brasileiros. Tenho plena convicção de que continuaremos caminhando juntos, cada um cumprindo sua missão, sempre em defesa dos valores que nos unem”.