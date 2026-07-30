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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Ventania

Ventania em SP: saiba como se proteger e evitar acidentes

Defesa Civil orienta a população sobre os principais cuidados para durante ventos forte

30 julho 2026 - 14h13Por Agência SP
Defesa Civil orienta a população sobre os principais cuidados para durante ventos forteDefesa Civil orienta a população sobre os principais cuidados para durante ventos forte - (Foto: Divulgação/Agência SP)

Ventos fortes fazem parte dos eventos climáticos que podem afetar o dia a dia da população, causando desde destelhamentos e queda de árvores até interrupções no fornecimento de energia. Para ajudar a prevenir acidentes, a Defesa Civil de São Paulo recomenda uma série de cuidados antes, durante e após a ventania. 

Durante as rajadas, a orientação do órgão é buscar abrigo em construções de alvenaria e permanecer longe de janelas de vidro, coberturas metálicas e áreas abertas. Quem estiver na rua deve evitar permanecer próximo de árvores, postes e redes elétricas, que podem ser derrubadas com a força do vento.

Nas rodovias, a recomendação é que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção devido à possibilidade de baixa visibilidade, queda de galhos e outros obstáculos na pista. As autoridades ressaltam ainda que atividades em andaimes, telhados ou outras estruturas elevadas devem ser interrompidas enquanto persistirem as condições adversas, para evitar acidentes.

Preparo para a ventania

Os cuidados começam antes mesmo da chegada da ventania. Os objetos soltos em quintais, varandas e sacadas, como vasos, cadeiras e brinquedos, devem ser recolhidos ou fixados para evitar que sejam arremessados pelo vento e atinjam alguém.

A  Defesa Civil destaca ainda que o telhado é um dos pontos mais vulneráveis aos efeitos das rajadas e, por isso, requer manutenção preventiva. Telhas de concreto, metal ou PVC devem estar fixadas corretamente à estrutura. Também é recomendada a inspeção periódica da estrutura de madeira e dos sistemas de fixação.

Sinais como telhas quebradas, infiltrações recorrentes, manchas de umidade, estalos durante ventos fortes e rachaduras no forro podem indicar comprometimento da cobertura e exigem avaliação técnica.

Além dos ventos, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de pancadas de chuva, descargas elétricas e alagamentos em áreas mais suscetíveis. A combinação desses fenômenos pode aumentar os riscos à população e provocar transtornos em diferentes regiões do estado.

O que fazer após a ventania

Após a passagem da ventania, a recomendação é não subir em telhados para realizar reparos enquanto houver risco de novas rajadas ou sem equipamentos adequados de segurança.

Caso haja cabos elétricos rompidos, a instrução é manter distância e acionar imediatamente a concessionária de energia ou o Corpo de Bombeiros, no 193. Se o imóvel apresentar rachaduras estruturais, inclinação de paredes ou risco de desabamento, os moradores devem deixar o local e comunicar a Defesa Civil.

Alertas da Defesa Civil

Os alertas meteorológicos da Defesa Civil podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Basta enviar o CEP da região para o número 40199. As informações também estão disponíveis no aplicativo Alerta SP. O alerta da Defesa Civil é um aviso oficial de segurança enviado pelo governo para avisar sobre perigos graves e urgentes, como temporais, enchentes ou ventos fortes. Ele serve para orientar as pessoas a saírem de áreas de risco e se protegerem a tempo.

Canais de comunicação

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

Polícia Militar: 190

Alertas no celular: Envie um SMS gratuito com o CEP da sua região para o número 40199 ou baixe o aplicativo Alerta SP.

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