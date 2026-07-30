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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Obras

Nova praça com pista de caminhada entra na fase final no Parque Imperial, em Ferraz

Espaço contará com mais de 100 metros de pista de caminhada, iluminação, paisagismo e área de convivência para os moradores

30 julho 2026 - 12h11Por de Ferraz
Espaço contará com mais de 100 metros de pista de caminhada, iluminação, paisagismo e área de convivência para os moradoresEspaço contará com mais de 100 metros de pista de caminhada, iluminação, paisagismo e área de convivência para os moradores - (Foto: Isis Katarine/SecomFV)

A Secretaria de Obras de Ferraz de Vasconcelos está na fase final de revitalização de uma nova praça no Parque Imperial, que em breve será entregue à população. O espaço está sendo completamente transformado e contará com mais de 100 metros de pista de caminhada, iluminação em LED, paisagismo e uma área voltada ao lazer, à prática de atividades físicas e à convivência entre as famílias.

A obra atende a uma antiga demanda dos moradores do município e faz parte do programa de revitalização dos espaços públicos desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras.

O local, que antes apresentava aspecto de abandono, está ganhando uma nova estrutura para oferecer mais segurança, qualidade de vida e bem-estar à população.

O secretário de Obras, Eduardo Paiva, destacou que a intervenção representa mais do que uma melhoria urbana.

"Estamos transformando um espaço que estava sem utilização em uma área moderna, segura e preparada para receber as famílias do Parque Imperial. Cada detalhe da obra está sendo acompanhado pela nossa equipe para garantir uma entrega com qualidade, proporcionando mais lazer, saúde e qualidade de vida para os moradores", disse.

As equipes seguem trabalhando nos acabamentos da praça, que já recebeu grande parte da infraestrutura prevista no projeto. A Administração Municipal acompanha de perto o andamento dos serviços para que a entrega ocorra dentro dos padrões de qualidade estabelecidos.

A nova praça integra o conjunto de investimentos da Prefeitura voltados à recuperação dos espaços públicos, ampliando as opções de lazer e incentivando a prática de atividades físicas nos bairros da cidade.

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