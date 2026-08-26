1º Festival de Inverno agita Ferraz na última terça-feira

Com o friozinho que está fazendo nestes últimos dias em São Paulo, nada melhor do que um caldo quentinho e uma música boa para acompanhar, não é mesmo? Pensando nisto, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Cultura, realizou na última terça-feira (25), o 1º Festival de Inverno da cidade.
O evento que ocorreu no Complexo Esportivo Gothard Kaesemodel Junior (Birutão) uniu a feira gastronômica, que já ocorre no local todas as terças-feiras, com muita música boa que animou a população presente.
Entre as atrações estavam as bandas Rock Brothers, Uma Nova Roupagem, Renan Caetano & Banda, com repertório de MPB, e o grupo de pagode Jeito Mania.
A feira noturna também garantiu um cardápio com diversas opções de caldos, pastéis de sabores variados, chocolate quente e muitas outras opções.
Segundo a secretária de Cultura, Ana Rosa Augusto, esse é um projeto piloto que pretende ganhar uma expansão.
"Estamos fazendo este primeiro como um embrião de um projeto maior para o ano que vem. Temos tantos artistas ferrazenses que são bacanas e têm muito talento para mostrar. Ações como essas demonstram o potencial artístico da cidade ", pontuou.