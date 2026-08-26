Nutricionistas do Cedae de Ferraz realizam evento em alusão ao Agosto Dourado

O Centro de Distribuição de Alimentação Escolar (Cedae) realizou nesta quarta-feira (26), no Parque Municipal Nosso Recanto, na Rua Lourenço Paganucci, 1133, uma ação em alusão ao Agosto Dourado, mês de aleitamento materno.

A nutricionista Elisabete Gonçalves executou uma palestra sobre a importância do leite materno, alimento padrão ouro, pois tem todos os nutrientes necessários para manter os bebês saudáveis, como vitaminas, minerais, anticorpos, proteínas e água.

Além disso, o leite materno também diminui o risco de alergias, diarreia, insuficiência respiratória, mortalidade infantil, colesterol alto, entre outras doenças.

Entre as atividades, também estavam uma caminhada e uma apresentação musical da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Raimundo Francisco dos Santos, além da pintura de um quadro interativo pelas mãos dos alunos.

Representantes de todas as unidades escolares das creches e de unidades escolares parceiras estiveram presentes, reforçando a ação.