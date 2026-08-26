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Jornal Diário de Suzano - 26/08/2026
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Educação

Nutricionistas do Cedae de Ferraz realizam evento em alusão ao Agosto Dourado

Ação enfatiza a importância do leite materno como principal fonte de nutrientes para os bebês

26 agosto 2026 - 14h03Por de Ferraz
Ação enfatiza a importância do leite materno como principal fonte de nutrientes para os bebêsAção enfatiza a importância do leite materno como principal fonte de nutrientes para os bebês - (Foto: Camille Melo - Secomfv)

O Centro de Distribuição de Alimentação Escolar (Cedae) realizou nesta quarta-feira (26), no Parque Municipal Nosso Recanto, na Rua Lourenço Paganucci, 1133, uma ação em alusão ao Agosto Dourado, mês de aleitamento materno.

 

 A nutricionista Elisabete Gonçalves  executou uma palestra sobre a importância do leite materno, alimento padrão ouro, pois tem todos os nutrientes necessários para manter os bebês saudáveis, como vitaminas, minerais, anticorpos, proteínas e água.

 

 Além disso, o leite materno também diminui o risco de alergias, diarreia, insuficiência respiratória, mortalidade infantil, colesterol alto, entre outras doenças. 

 

Entre as atividades, também estavam uma caminhada  e uma apresentação musical da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Raimundo Francisco dos Santos, além da pintura de um quadro interativo pelas mãos dos alunos. 

 

Representantes de todas as unidades escolares das creches e de unidades escolares parceiras estiveram presentes, reforçando a ação.

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