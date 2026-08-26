Ferraz fecha julho com pagamento de R$ 240 mi em dívidas de outras gestões

A prefeita Priscila Gambale (Podemos) anunciou o pagamento de R$ 240 milhões de dívidas até o mês de julho, deixadas por gestões anteriores.



“São recursos que poderiam ser investidos para fazer a nossa cidade crescer ainda mais, mas que precisamos usar para resolver problemas do passado”, disse a prefeita.



“Até hoje, trabalhamos diariamente para enfrentar dívidas deixadas por gestões anteriores”, acrescentou.

Segundo ela, a boa notícia é que já foram pagos R$ 240 milhões desses débitos. De acordo com ela, a Prefeitura de Ferraz continua atuando nos processos que podem fazer esse passivo chegar a cerca de R$ 760 milhões.



“Recursos que poderiam acelerar ainda mais as transformações de Ferraz infelizmente ainda precisam ser destinados a corrigir erros do passado”, lamentou.



Segundo ela, Ferraz segue avançando, apesar das dívidas. “Com compromisso e responsabilidade, conquistamos reconhecimento pela boa gestão financeira, recebemos prêmios e temos todas as nossas contas aprovadas”, afirmou.



“O passado ainda exige atenção, mas é o futuro que guia o nosso trabalho e a construção de uma Ferraz que dá orgulho à nossa gente”, disse.