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Jornal Diário de Suzano - 26/08/2026
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Região

Veja como participar de projeto que distribui leite para famílias vulneráveis

Projeto atende crianças de seis meses a seis anos em todo o estado, além de idosos com 60 anos ou mais na capital e região metropolitana, em situação de vulnerabilidade social

26 agosto 2026 - 14h34Por Agência SP
Projeto atende crianças de seis meses a seis anos em todo o estado, além de idosos com 60 anos ou mais na capital e região metropolitana, em situação de vulnerabilidade socialProjeto atende crianças de seis meses a seis anos em todo o estado, além de idosos com 60 anos ou mais na capital e região metropolitana, em situação de vulnerabilidade social - (Foto: Divulgação/Governo de São Paulo)

Famílias em situação de vulnerabilidade social podem participar do Projeto Vivaleite, voltado à suplementação nutricional de crianças na primeira infância e de pessoas idosas em condição de insegurança alimentar. Implantado pelo Governo do Estado de São Paulo, o Vivaleite entrega 15 litros de leite fluido, pasteurizado, fortificado e integral por mês, a cada beneficiário inscrito, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS).

Crianças residentes em todos os municípios do estado podem participar, desde que se enquadrem no projeto. Atualmente, o atendimento a idosos ocorre somente aos residentes na capital e na região metropolitana de São Paulo.

O objetivo do Vivaleite é oferecer um complemento alimentar seguro e de alto valor nutritivo, enriquecido com Ferro e Vitaminas A e D, às crianças e pessoas idosas de baixa renda, que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Quem pode participar

Podem se cadastrar no Projeto Vivaleite as famílias com crianças de seis meses a seis anos de idade de todo o estado de São Paulo e renda familiar de até dois salários mínimos. Estão aptas também as famílias, da capital e região metropolitana, com pessoas idosas, de 60 anos ou mais, que tenham renda familiar de até um salário mínimo.

Essas informações são verificadas no momento do cadastro, mediante consulta à base de dados do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), para garantir que o atendimento chegue àqueles que realmente precisam.

É possível incluir mais de uma criança

O Vivaleite ampliou o programa em setembro de 2025, permitindo a inclusão de uma segunda criança que se enquadre nos critérios do projeto. Com essa mudança, famílias que possuem duas crianças na faixa etária de seis meses a seis anos de idade podem receber 30 litros mensais.

Como o projeto funciona

A atualização cadastral, a gestão do público e o monitoramento das entregas do leite são realizados pela parceria entre o Estado, municípios e entidades sociais voluntárias, garantindo que o produto chegue com regularidade aos beneficiários cadastrados.

Os municípios do interior, litoral e região metropolitana são responsáveis pelo cadastro, acompanhamento e entrega dos litros destinados ao público cadastrado. Eles também organizam os pontos de distribuição e asseguram que os critérios de elegibilidade sejam cumpridos. A parceria é estabelecida por meio do termo de convênios junto a SEDS e fortalece a descentralização das ações, facilitando o atendimento direto às famílias.

As entidades sociais voluntárias também são aliadas do Vivaleite, e, em sua grande maioria, estão inseridas em regiões extremas do território, reforçando o braço do Governo do Estado na execução da política pública onde as pessoas mais necessitam.

O que é preciso para se cadastrar

Para se inscrever, os interessados devem procurar o CRAS mais próximo de sua residência, munidos de um documento pessoal, que pode ser o CPF ou RG, para atualizar os dados ou se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) – requisito necessário para ter a possibilidade de acesso aos programas socioassistenciais, entre eles, o Projeto Vivaleite, que garante um alimento essencial para a segurança alimentar do público prioritário.

O interessado deve se certificar da documentação no CRAS da sua cidade porque alguns municípios podem exigir também a documentação da criança como certidão de nascimento e carteira de vacinação.

Em seguida, o cidadão deve se dirigir à prefeitura ou procurar entidades sociais parceiras do programa – responsáveis pela distribuição do leite às famílias. A consulta à entidade mais próxima da residência pode ser feita por meio do mapa geolocalizador.

No interior, litoral e região metropolitana são 3.850 pontos de entrega administrados pelas prefeituras. Na capital paulista e no município de Santo André, são 785 entidades sociais voluntárias responsáveis pela distribuição de leite.

Presente em todo o estado, o programa atende mensalmente mais de 270 mil beneficiários. De janeiro a julho de 2026, foram distribuídos mais de 28,4 milhões de litros de leite, com investimento de R$ 158,5 milhões.

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