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Jornal Diário de Suzano - 22/07/2026
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Mobilidade Urbana

Ruas Paraguassú e Itororó recebem atualização da sinalização viária em Ferraz

Serviço reforça a segurança no trânsito, melhora a organização das vias e contribui para a mobilidade de motoristas e pedestres

22 julho 2026 - 11h13Por de Ferraz
Serviço reforça a segurança no trânsito, melhora a organização das vias e contribui para a mobilidade de motoristas e pedestresServiço reforça a segurança no trânsito, melhora a organização das vias e contribui para a mobilidade de motoristas e pedestres - (Foto: Arquivo / Secom FV)

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou, na última terça-feira (21), a atualização da sinalização viária nas ruas Parguassú e Itororó. Este serviço contemplou a revitalização das pinturas horizontais da via, contribuindo para melhorar a orientação dos motoristas, aumentar a segurança dos pedestres e organizar a circulação no local.

Por meio da renovação das marcações no pavimento, como faixas de pedestres, linhas de divisão de pistas e demais sinalizações horizontais, o serviço garante maior visibilidade da sinalização e auxilia no cumprimento das normas de trânsito. É fundamental a manutenção para reduzir riscos de acidentes, facilitar a travessia de pedestres e proporcionar mais segurança para todos que utilizam as vias diariamente.

Os trabalhos fazem parte do cronograma contínuo de manutenção da infraestrutura urbana desenvolvido pela Prefeitura, que contempla diferentes bairros do município com ações voltadas à conservação e melhoria dos espaços públicos. Além de contribuir para a organização do trânsito, a atualização da sinalização viária proporciona melhores condições de mobilidade e reforça a segurança de moradores e condutores.

Segundo o secretário da pasta, Osni Angelo Pasquarelli, a manutenção da sinalização é essencial para garantir um trânsito mais seguro e organizado. “Entendemos que a sinalização viária é um elemento indispensável para orientar motoristas e proteger os pedestres. Seguimos trabalhando para manter as vias bem sinalizadas e oferecer mais segurança e qualidade de vida para toda a população”, destacou.

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