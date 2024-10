2º turno em SP repercute no Alto Tietê; prefeitos pedem votos para Ricardo Nunes

Três prefeitos do Alto Tietê pedem voto ao candidato à reeleição na Capital Paulista, Ricardo Nunes (MDB), que compete neste segundo turno contra Guilherme Boulos (PSOL).

Rodrigo Ashiuchi (PL), de Suzano, Priscila Gambale (Podemos), de Ferraz, e Eduardo Boigues (PL), de Itaquá, publicaram vídeo na sua rede social pessoal pedindo voto ao candidato.

“Se você, suzanense, tem familiares e amigos em São Paulo, peço o seu apoio para reeleger o prefeito Ricardo Nunes 15 (@prefeitoricardonunes)”, disse Ashiuchi em publicação no seu Instagram.

Boigues ressaltou a parceria com a Capital.

“Esse tem meu voto de confiança! Vamos continuar com a boa conversa que sempre tivemos com a Prefeitura da capital, disposta em ajudar nossa querida Itaquá!”, afirmou o prefeito de Itaquá.

Já Gambale afirmou que Ricardo Nunes “tem seu total apoio”.

“Quero expressar meu total apoio a candidatura à reeleição do Prefeito de São Paulo, @prefeitoricardonunes, pela sua dedicação e trabalho incansável à frente da maior cidade do país. Sua gestão tem sido um exemplo de compromisso com o desenvolvimento, inovação e cuidado com as pessoas”, afirmou a prefeita reeleita de Ferraz.

Ashiuchi ainda ressaltou que a parceria entre Nunes e o governador Tarcísio é necessária.

“Ele, junto do governador Tarcísio de Freitas (@tarcisiogdf), vai continuar fazendo muito pela cidade, inclusive apoiando o desenvolvimento da região Metropolitana do Estado de SP”.

Eduardo Boigues também ressaltou que “a Capital indo bem, as cidades da grande São Paulo também vão bem”.

Ele pediu voto ao Ricardo ao moradores da cidade que votam na Capital.

Em seu vídeo, Gambale afirmou que a Nunes ajuda “muito as divisas com as cidades da Grande São Paulo” e pediu voto ao candidato.

“Ricardo, conte comigo e com todos nós de Ferraz de Vasconcelos nessa caminhada de construir um futuro melhor para nossa região metropolitana”, concluiu.