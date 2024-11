32º Furusato Matsuri acontece neste sábado e domingo, em Mogi

A Associação dos Agricultores de Cocuera promove neste sábado e domingo (09 e 10/11) a 32ª edição do Furusato Matsuri, um dos eventos mais tradicionais da comunidade nipo-brasileira de Mogi das Cruzes. O festival acontece na sede da associação, na Rodovia Prof. Alfredo Rolim de Moura, Km 61,4, em Cocuera. A classificação é livre, com horário de funcionamento no sábado das 10 às 21 horas e no domingo das 10 às 19 horas.

Com diversas atrações para toda a família, o Furusato Matsuri tem shows de danças japonesas, taiko (tambores japoneses), demonstração de artes marciais e grandes nomes da música nikkei, como: Joe Hirata, Pamela Yuri, Fumie Okamoto, Shaka Shinde, Nami Kuniyoshi, Yuri Kataoka, Ricardo Nakaze, Florinda Nagai, Claudia Midori, Mayumi Takahashi, Gustavo Harano, Yumi Shiomi e o Grupo UCK. João Vitor Mafra (The Voice Kids) também está confirmado. Os taikos (tambores japoneses) também marcam presença no palco do evento, com os grupos Taiko e Odori do Bunkyo de Mogi das Cruzes, do Ryuko Taiko – Grupo de Taiko Fukushima e Yuriki no Kizuna. Estão confirmadas mais de 20 atrações diferentes, com shows que seguem das 10h às 19h30 no sábado e das 10h às 17h30 no domingo, sem intervalos.

A praça de alimentação é também um dos pontos mais procurados do Furusato devido a diversidade da culinária oriental. Neste ano, 15 boxes servirão o melhor da gastronomia japonesa, além de lanches, pastéis, massas e outros pratos.

No Furusato também há um centro de exposição com 12 estandes de serviços e produtos e mini shopping com 45 opções de barracas com importados, utensílios domésticos, vestiário e artesanatos.

Exposição agrícola reforça o compromisso com a sustentabilidade para preservação ambiental



A exposição dos produtos hortifrutigranjeiros é sempre um espetáculo à parte no Furusato Matsuri. Neste ano, 150 itens compõem o espaço que visa destacar o compromisso da associação com práticas sustentáveis na agricultura.

Para expressar esse sentimento foi escolhido “KIBO” como o tema da edição deste ano, que em português, significa “ESPERANÇA”.

“Queremos transmitir com o tema que temos esperança de uma agricultura cada vez mais sustentável e responsável com o meio ambiente”, Mario Okuyama, coordenador do festival.

O evento recebe o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC), projeto nº 828/2023.

Ingressos e estacionamento



O ingresso para o 32º Furusato Matsuri é R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia) para estudantes, professores e pessoas acima de 60 anos. É necessário apresentar carteirinha e documento para comprovação da idade. Criança até 7 anos não paga.

O estacionamento é de R$ 25,00.

Mais informações pelo telefone 4792-2008