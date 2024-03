3° Feirão de Estágio na Prefeitura de Ferraz lota auditório com mais de 180 jovens

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura fez um balanço bastante positivo do 3° Feirão de Estágio realizado na manhã e início da tarde desta quarta-feira, dia 13.

Cerca de 182 jovens foram atendidos no processo seletivo e o auditório da Prefeitura de Ferraz ficou lotado com mais uma ação para empregar os estudantes do ensino médio, técnico e universitários. Foram oferecidas mais de 100 vagas, algumas delas como auxiliar de produção, jovem aprendiz e para as áreas administrativa e de telemarketing.

Alguns parceiros da ação estiveram presentes como o Super Estágios, Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos e a Jucip para já fazer a triagem dos jovens, seleção e o encaminhamento para as vagas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Daniel Balke agradeceu a presença dos estudantes e falou das vantagens oferecidas no feirão como para as vagas de Jovem Aprendiz e de estágio.

Para o gerente da pasta, Bruno Mezenga, que cuidou da divulgação junto às escolas, o balanço foi altamente positivo: “Foi mais um evento de sucesso realizado pela Prefeitura de Ferraz”.