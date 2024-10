50 jovens da Fundação Casa podem prestar exame para certificar ensino

Cerca de 50 adolescentes atendidos em dois centros da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa) na cidade de Itaquaquecetuba, no Alto Tietê, foram inscritos para as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade, o Encceja PPL. Ao todo, a instituição inscreveu 2.127 jovens de 81 centros de atendimento de 39 municípios paulistas, sendo 48 adolescentes só da cidade de Itaquaquecetuba.

As provas aconteceram na terça-feira (15) e quarta-feira (16) em salas dos centros de atendimento da Fundação Casa, além de unidades de privação de liberdade adultas.

Em comum, esses jovens, que estão fora da idade-série correta no Ensino Básico, buscam a certificação do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio e, assim, continuar os estudos e se qualificar melhor para atuar no mercado de trabalho, traçando um novo futuro.

Na terça-feira (15), 1.299 adolescentes da Fundação Casa prestaram as provas para a certificação do Ensino Fundamental, sendo que em Itaquá são 35 inscritos. Já na quarta-feira (16), foram 828 jovens que tentaram a certificação do Ensino Médio - 13 só do Alto Tietê.

A maior parte dos inscritos se concentra na cidade de São Paulo, onde 597 jovens que cumprem medida socioeducativa em 22 centros de atendimento estão aptos a prestar o Exame.

Os outros municípios onde há adolescentes da Fundação CASA inscritos são: Guarulhos, Osasco, Franco da Rocha, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, Guarujá, Peruíbe, Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, Campinas, Limeira, Mogi Mirim, Piracicaba, Atibaia, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Lorena, Caraguatatuba, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Franca, Araraquara, São Carlos, Sorocaba, Itapetininga, Botucatu, Cerqueira César, Iaras, Bauru, Lins, Marília, Araçatuba, Irapuru e São José do Rio Preto.

O Encceja PPL é o exame do Ministério da Educação (MEC) que permite pessoas fora da idade-série correta concluam os ensinos Fundamental ou Médio, realizado em unidades prisionais e centros de internação para adolescentes. Os responsáveis pedagógicos de cada unidade prisional ou socioeducativa do país inscreveram os candidatos entre os dias 22 julho e 9 de agosto.