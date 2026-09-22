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Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
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Região

A 13 dias da eleição, apoios de prefeitos são reforçados

Chefe dos executivos municipais vão às ruas em busca de apoios aos candidatos

22 setembro 2026 - 06h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
ELEIÇÕES Faltam 13 dias para o primeiro turnoELEIÇÕES Faltam 13 dias para o primeiro turno - (Foto: Gabriel Vicco/Arquivo DS)

Entrega de santinhos, carreatas, reuniões com o eleitorado e vídeos de apelo são estratégias adotadas pelos prefeitos e prefeitas da região do Alto Tietê para reforçar as campanhas de seus candidatos.

Eles vêm compartilhando nas redes sociais a rotina de apoio. 

Em Suzano, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, realizou uma carreata na Vila Amorim no final de semana. Durante a passagem, ele pediu votos para os candidatos Rodrigo Ashiuchi (deputado estadual), Marcio Alvino (deputado federal) e André do Prado (senador).

Em Arujá, o prefeito de Arujá, Luis Camargo, compartilhou nas redes sociais que esteve em Santa Isabel, no 7º Festival da Costela. No local, Luis Camargo compartilhou adesivos e santinhos da candidata a deputada estadual e esposa, Clau Camargo.

Em Ferraz de Vasconcelos, a prefeita Priscila Gambale, se reuniu com eleitorados e com o candidato a deputado estadual, Álvaro Costa Vieira, o Kaká do Autismo. No momento, ambos solicitaram votos para o Kaká e para o candidato a deputado federal, Rodrigo Gambale.

Em Itaquaquecetuba, o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boígues, esteve junto com o candidato a deputado estadual, Marcelo Barbosa. Ainda aproveitou o momento para realizar um vídeo com o candidato e pedir votos. “É o meu braço direito, e também o seu”, disse Eduardo.

Já o prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes entregou santinhos, conversou com munícipes e pediu votos para o candidato a deputado federal Rodrigo Gambale e candidato a deputado estadual Edson Rodrigues, o Edson da Paiol. O prefeito de Guararema, José Luiz Eroles Freire, o Zé, compartilhou um vídeo solicitando votos para o candidato a deputado federal, Marcio Alvino. 

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