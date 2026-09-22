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Jornal Diário de Suzano - 22/09/2026
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Região

Grupamento Ambiental das GCMs do Alto Tietê atende 697 ocorrências

Itaquá tem o maior número de casos, chegando a 239 ocorrências durante os seis primeiros meses do ano

22 setembro 2026 - 05h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
GRUPAMENTO S AMBIENTAIS Quase 700 açõesGRUPAMENTO S AMBIENTAIS Quase 700 ações - (Foto: DIVULGAÇÃO/SECOP SUZANO)

Os atendimentos dos Grupamentos de Proteção Ambiental (GPA) das Guardas Civis Municipais (GCM) das cidades do Alto Tietê chegam a quase 700 registros no primeiro semestre de 2026. Em cada município, o GPA existe há pelo menos quatro anos.

Em Suzano, o GPA da GCM foi instituído em 7 de dezembro de 2022. Segundo a Prefeitura, foram registradas 174 ocorrências na pasta durante este ano até o momento. Já em todo o ano de 2025, foram 408 registros.

Mogi das Cruzes conta com a Patrulha Ambiental, que foi criada por meio de um decreto municipal no dia 16 de agosto de 2021. No primeiro semestre de 2026, a Patrulha Ambiental atendeu 55 ocorrências, de diversos tipos.

Não foram informados dados sobre o ano anterior. A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal pelo telefone 156, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.

A gestão municipal informou que, entre as atribuições da Patrulha Ambiental estão o patrulhamento preventivo em áreas de proteção ambiental, o combate aos crimes e infrações ambientais. Inclui ainda a fiscalização administrativa, a proteção da fauna e da flora, o atendimento de ocorrências envolvendo maus-tratos a animais e o desenvolvimento de ações educativas voltadas à preservação do meio ambiente.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), conta com o Grupamento Ambiental, da GCM, desde janeiro de 2021. A Guarda Ambiental atendeu 622 ocorrências ao longo de 2025. Em 2026, até o mês de julho, já foram registradas e atendidas 239 ocorrências.

Em Ferraz, a GCM atua na área ambiental desde o ano de 2009. Atualmente, com o aumento do efetivo, a Prefeitura informou que foi possível dedicar uma equipe específica para este tipo de atendimento. Assim, foi possível notar um crescimento de 36,64% nos atendimentos. Entre janeiro e junho de 2025 foram 131 atendimentos, e no mesmo período deste ano foram 179 atendimentos.

O GPA foi criado em Poá por uma lei municipal e iniciou suas atividades efetivamente em janeiro de 2021. Entre 1º de janeiro a 13 de julho, foram registradas aproximadamente 50 ocorrências de apreensão e resgate de animais, além da aplicação de 18 multas e mais de 40 ações de averiguação em áreas de APA, APP e de descartes irregulares de resíduos. Não foram informados dados sobre o ano anterior.
Já as cidades de Guararema, Salesópolis e Biritiba-Mirim não contam com GCM.

 

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