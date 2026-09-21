Poá promove vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos nesta terça-feira

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Saúde, promove nesta terça-feira (22) uma nova ação gratuita de vacinação antirrábica para cães e gatos. O atendimento será realizado das 10h às 16h, no Centro de Bem-Estar Animal de Poá (CEBEAP), localizado na Rua São Manoel, 361, na Vila Amélia.

A ação tem como finalidade ampliar a proteção dos animais domésticos e contribuir para o controle da raiva, doença que pode ser transmitida aos seres humanos por meio de animais infectados. A vacinação é uma das principais medidas de prevenção e deve ser mantida em dia pelos tutores.

Prevenção

De acordo com o secretário de Saúde, Silvanei Mamed, a realização de ações descentralizadas e em diferentes datas contribui para ampliar o acesso dos moradores à imunização. “A vacinação antirrábica faz parte de um trabalho permanente de prevenção em saúde pública. Ao oferecer o serviço gratuitamente, buscamos facilitar o acesso dos tutores e ampliar a proteção dos cães e gatos, reduzindo os riscos relacionados à doença”, explica.

O prefeito Saulo Souza destaca que a iniciativa também reforça o cuidado do município com o bem-estar animal. “A prevenção começa com atitudes simples, como manter a vacinação dos animais em dia. Estamos oferecendo esse atendimento de forma gratuita para que os moradores possam proteger seus cães e gatos e, ao mesmo tempo, contribuir para a segurança de toda a população”, afirma.

Serviço

Vacinação Antirrábica – Cães e Gatos

Data: 22 de setembro (terça-feira)

Horário: das 10h às 16h

Local: Centro de Bem-Estar Animal de Poá (CEBEAP)

Endereço: Rua São Manoel, 361 – Vila Amélia

Mais informações: (11) 4638-1330