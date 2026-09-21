Tanquinho e região recebem o Prefeitura No Meu Bairro

O balanço de mais uma edição do programa Prefeitura No Meu Bairro da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos foi positivo com mais de mil atendimentos. A ação beneficiou o Tanquinho e região formado pelos bairros: Jardim Soeiro, Oséias Genuíno, Vila do Americano e Jardim TV e facilitou o atendimento da comunidade com vacinação antirrábica para cães e gatos; doações de roupas do Fundo Social de Solidariedade; doações de mudas, plantas e rações pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, além dos atendimentos médicos e odontológicos, avaliação nutricional, aferição de pressão e glicemia, Farmácia Itinerante, auriculoteria e testes rápidos para verificar as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Todos os serviços e atendimentos foram concentrados na rua Mariana Ascoli Rotuno, próximo à quadra do bairro.

Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas realizou atendimentos do cadastro social e programas assistenciais e o Procon deu orientações aos consumidores, assim como as secretarias de Planejamento, Fazenda e Ouvidoria Municipal que atenderam a população para tirar dúvidas e fazer orientações, entre outros.

A Secretaria Municipal de Educação distribuiu aproximadamente 150 livros com a temática Labubu e realizados desenhos para colorir, com grande participação das crianças. Algumas pinturas foram expostas no espaço da Educação.

Ao longo do evento, aproximadamente 200 crianças passaram pelo local. Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, o espaço também recebeu uma apresentação de cordel. A ação foi marcada pela integração, criatividade e participação da comunidade. Brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce, dentro da quadra da rua Mariana Ascoli Rotuno, fizeram da ação um dos espaços mais visitados pelas crianças ao longo do dia.