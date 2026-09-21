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Jornal Diário de Suzano - 19/09/2026
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Região

Defesa Civil renova alerta para chuvas fortes entre segunda-feira (21) e quarta-feira (23)

Instabilidades devem se intensificar a partir de terça-feira, com acumulados de até 90 milímetros em algumas regiões

21 setembro 2026 - 14h41Por da Agência SP
Instabilidades devem se intensificar a partir de terça-feira, com acumulados de até 90 milímetros em algumas regiõesInstabilidades devem se intensificar a partir de terça-feira, com acumulados de até 90 milímetros em algumas regiões - (Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo renova o alerta para chuvas fortes entre segunda-feira (21) e quarta-feira (23). Nesta segunda-feira, a atuação de um sistema meteorológico deve favorecer pancadas de chuva de intensidade moderada, principalmente nas faixas sul, central e leste do Estado. A partir de terça-feira (22), as instabilidades devem ganhar intensidade e abrangência, com previsão de chuvas mais fortes e generalizadas na terça e na quarta-feira, acompanhadas por raios, rajadas de vento e possibilidade de queda pontual e isolada de granizo.

Na Baixada Santista, no Litoral Norte, na Capital e na Região Metropolitana, os acumulados previstos variam entre 70 e 90 milímetros. Já na Serra da Mantiqueira e nas regiões de São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Registro, Itapeva, Marília, Bauru, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, são esperados volumes entre 50 e 70 milímetros.

A atenção deve ser redobrada em áreas onde o solo já está encharcado devido às chuvas anteriores e os níveis dos rios permanecem elevados. Nessas condições, novos episódios de chuva podem favorecer alagamentos, enxurradas e deslizamentos.

Orientações à população

Durante o período de instabilidade, a Defesa Civil orienta a:

Acompanhar os alertas oficiais: fique atento às atualizações meteorológicas e às orientações da Defesa Civil durante todo o período de instabilidade.

Evitar áreas de risco: mantenha distância de encostas, margens de rios e locais sujeitos a alagamentos e enxurradas, especialmente durante chuvas intensas.

Não atravesse áreas inundadas, como ruas, pontes ou trechos alagados, a pé ou de veículo, mesmo que a água pareça rasa.

Proteger-se durante tempestades: procure abrigo em local seguro, longe de árvores, postes e estruturas vulneráveis.

Observar sinais de risco: rachaduras no solo ou nas paredes, estalos, inclinação de árvores ou postes e movimentação de terra podem indicar risco de deslizamento. Afaste-se imediatamente e procure um local seguro.

A população pode se cadastrar gratuitamente para receber alertas da Defesa Civil por SMS, enviando o número do CEP para o telefone 40199. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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