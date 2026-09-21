Chuvas atingiram a região sem registro de ocorrências graves nas cidades do Alto Tietê

As chuvas que atingiram os municípios da região do Alto Tietê neste fim de semana (19 e 20), não deixaram vítimas ou geraram ocorrências graves. Apesar do balanço positivo, as Defesas Civis municipais mantêm estado de alerta devido à previsão meteorológica, que aponta a possibilidade de novos temporais para os próximos dias.

Itaquaquecetuba registrou um colapso estrutural com queda de muro no Parque Residencial Marengo, sem vítimas. O imóvel já possuía interdição preventiva desde junho, quando apresentava condições de risco e não estava habitado. Como medida de segurança, a equipe interditou preventivamente uma segunda moradia adjacente. Os moradores afetados foram acolhidos pela Assistência Social e encaminhados à Secretaria de Habitação para as providências de apoio necessárias. Foram acumulados 12,2 mm de chuva entre os dias.

O município informou em nota que mantém o monitoramento preventivo contínuo das áreas de risco, a realização de vistorias técnicas e o pronto atendimento à população em situações de vulnerabilidade decorrentes das condições climáticas.

Mogi informou que não houve acionamentos de emergência no fim de semana.

Ferraz de Vasconcelos contabilizou 13 mm de chuva entre os dias, enquanto Arujá registrou 9,6 mm.

Em Suzano, foram registrados entre 12,2 mm acumulados no período. Nenhum desses municípios registrou danos decorrentes do clima.