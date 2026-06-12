'A criança no mal-estar da favelização', de Marcelo Barbosa, entra em pré-venda na Editora Diáletica

O que acontece quando uma criança cresce em territórios marcados pela precariedade urbana, pela violência cotidiana e pela ausência do Estado? Quais marcas subjetivas essas experiências deixam em seu desenvolvimento e em sua relação com o mundo?

Essas são algumas das questões centrais de “A criança no mal-estar da favelização”, novo livro do escritor Marcelo Barbosa, que acaba de entrar em pré-venda pela Editora Dialética. A obra já pode ser adquirida no site da editora: https://loja.editoradialetica.com/ com a busca pelo nome do livro, com valor promocional da pré-venda.

Resultado de dois anos de pesquisa independente, o livro apresenta uma reflexão crítica sobre os efeitos da desigualdade social na constituição psíquica da infância. Unindo vivência empírica, escuta clínica e fundamentos da psicanálise, Marcelo Barbosa investiga como a precariedade urbana e a ausência estrutural do Estado produzem marcas profundas que podem acompanhar crianças ao longo de toda a vida.

Em diálogo com o pensamento de Sigmund Freud, o autor desenvolve uma tese original e provocadora: enquanto o mal-estar da civilização nasce das restrições e renúncias impostas pela vida em sociedade, o mal-estar da favelização emerge da insuficiência de proteção social, da fragilidade dos limites estruturantes e da negligência coletiva diante das condições de desenvolvimento infantil.

Com linguagem acessível e sólido embasamento teórico, a obra ultrapassa a denúncia social para propor uma reflexão urgente sobre saúde mental, infância, urbanização desigual e responsabilidade pública. Ao longo das páginas, o leitor é convidado a questionar uma realidade frequentemente naturalizada: quais são as consequências de uma sociedade que transforma a precariedade em destino para milhões de crianças?

Voltado a educadores, psicólogos, assistentes sociais, pesquisadores, gestores públicos e demais interessados nas questões da infância contemporânea, o livro contribui para ampliar o debate sobre os desafios do desenvolvimento humano em contextos de vulnerabilidade social.