Poá anuncia Copa Junina Poá 2026 com transmissão dos jogos na Praça de Eventos em telão de 50 m2

A Prefeitura de Poá vai proporcionar uma experiência inédita para a população durante a Copa do Mundo FIFA 2026. Pela primeira vez na história do município, os jogos da Seleção Brasileira serão transmitidos em uma grande estrutura pública preparada especialmente para receber torcedores de todas as idades. A iniciativa integra a programação da Copa Junina Poá e transformará a Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe em um verdadeiro palco de celebração do futebol, da cultura e da convivência familiar.

A transmissão ocorrerá na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe, localizada na Avenida Antônio Massa, 150, no Centro. A entrada é gratuita e os portões estarão abertos 3 horas antes dos jogos. No espaço está sendo instalado um mega telão de LED de 50 metros quadrados e alta definição, que permitirá ao público acompanhar cada lance da Seleção Brasileira com conforto, segurança e qualidade profissional de som e imagem.

Além da exibição das partidas, a Prefeitura está preparando uma programação especial para animar o público antes do apito inicial. O espaço contará com shows musicais de artistas locais, valorizando os talentos da cidade, além de cenários temáticos e espaços instagramáveis para que moradores e visitantes possam registrar o momento e compartilhar a experiência nas redes sociais.

A estrutura também reunirá o clima tradicional das festas juninas, com praça de alimentação, barracas típicas, distribuição de pipoca e algodão doce e brinquedos infláveis gratuitos para as crianças, criando um ambiente acolhedor e divertido para toda a família.

Para o prefeito Saulo Souza, a iniciativa representa um momento histórico para a cidade e reforça o compromisso da administração municipal em promover eventos que aproximem a população. "Estamos preparando uma grande festa para a nossa população. Pela primeira vez, Poá terá uma estrutura pública desse porte para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira. Queremos reunir as famílias, fortalecer o espírito de união que a Copa do Mundo desperta e proporcionar momentos inesquecíveis de lazer, cultura e convivência. Será um evento histórico para a cidade e para todos os poaenses", destacou o prefeito.

Ponto de Troca de Figurinhas

O clima de torcida já tomou conta de Poá com a inauguração do Mega Ponto de Troca de Figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2026, realizada pelo prefeito Saulo Souza na Praça da Bíblia. Instalado na Avenida Nove de Julho, nº 22, no Centro, o espaço funciona diariamente, das 8 às 21 horas, até o encerramento do Mundial, marcado para o dia 19 de julho. A estrutura conta com cobertura, mesas, cadeiras, iluminação adequada e segurança, oferecendo conforto e tranquilidade para crianças, jovens, famílias e colecionadores.