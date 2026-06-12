Posto Itinerante da SPmar atende moradores próximo ao Rodoanel

Com as obras do Complexo Viário do Alto Tietê acontecendo a todo vapor, a equipe do Posto Itinerante de Atendimento da SPmar desembarca na cidade de Suzano, na Vila Maria de Maggi, ao lado do Rodoanel Mário Covas. Durante as próximas semanas, motoristas e moradores da região podem esclarecer dúvidas sobre o empreendimento no posto de combustível Shell.

De segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, a ação oferece suporte presencial com vídeos explicativos, mapas e materiais informativos que destacam os benefícios e os impactos da obra. De forma estratégica, o posto de combustível é uma importante conexão com os moradores, já que grande parte dos usuários da rodovia na região é composta por motoristas de caminhão.

José Cláudio da Silva é funcionário do estabelecimento e está satisfeito com o avanço das obras, pois acompanha de perto a necessidade dos condutores que utilizam diariamente o Rodoanel. “Como frentista, sei que o novo Complexo vai desafogar a rotina de muitas pessoas e vemos, literalmente, que o trabalho está acontecendo de verdade. Também vou chegar em casa mais rápido”, destaca.

O Complexo Viário do Alto Tietê contará uma marginal paralela à pista externa do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, com extensão de 1,7 quilômetro de viadutos sobre a Várzea do Tietê. A previsão de conclusão está estimada para novembro de 2027, com possibilidade de antecipação de entregas à medida que as fases da obra forem finalizadas.

“O Posto Itinerante de Atendimento contabiliza mais de 100 atendimentos diários e já é sucesso, porque aproxima o cidadão. O alicerce do projeto reflete nossa missão de conectar pessoas com respeito e competência. Estamos de braços abertos para receber a população e motoristas em nosso novo endereço", afirma o coordenador de comunicação da SPmar, Fábio Loiola.

Neste mês de junho, o Posto Itinerante de Atendimento está situado na rua Major Pinheiro Fróes, 2338, na Vila Maria de Maggi, em Suzano. O cronograma completo das próximas paradas pode ser consultado no site oficial www.spmar.com.br.