CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 13 e 14 de junho

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (13) e domingo (14), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea. Confira o que muda:

Sábado (13)

Linha 10-Turquesa

– Das 22h até o fim da operação, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque nas estações Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Guapituba. No trecho, haverá carga e descarga de materiais de via, bags, dormentes e trilhos.

Linha 12-Safira

– Das 21h até o fim da operação, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 na Estação Engenheiro Goulart. A alteração é necessária para correção geométrica mecanizada, execução de soldas e carga e descarga de materiais.

Expresso Aeroporto

– A partir das 21h, não haverá circulação para a realização de obras na Linha 12-Safira. Como alternativa, os passageiros com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos podem fazer o percurso entre as estações Barra Funda e Aeroporto-Guarulhos, nos dois sentidos, pelas linhas 11-Coral (até as estações Brás ou Tatuapé), 12-Safira (até a Estação Engenheiro Goulart) e a 13-Jade.

Domingo (14)

Linha 10-Turquesa

– Entre 4h e 6h, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 nas estações Guapituba e Ribeirão Pires. As alterações são necessárias para carga e descarga de materiais de via: bags, dormentes e trilhos.

– Das 8h às 9h, os trens circulam em via única entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, e os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2. No trecho, haverá manutenção preventiva.

– Das 9h às 16h, na Estação Rio Grande da Serra, os passageiros devem embarcar e desembarcar na plataforma 1. No trecho, acontecerá manutenção preventiva.

– Das 9h às 20h, na Estação da Luz, os passageiros devem embarcar e desembarcar na plataforma 1, a estratégia é para a substituição de chave e jacaré móvel.

Linha 12-Safira

– Durante toda a operação, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 2 na Estação Engenheiro Goulart. No trecho, haverá demolição e montagem de via, lastreamento, correção geométrica mecanizada, execução de soldas, carga e descarga de materiais.

Expresso Aeroporto

– Os trens não circulam durante toda a operação comercial para a realização das obras na Linha 12-Safira. Como alternativa, os passageiros com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos podem fazer o percurso entre as estações Barra Funda e Aeroporto-Guarulhos, nos dois sentidos, pelas linhas 11-Coral (até as estações Brás ou Tatuapé), 12-Safira (até a Estação Engenheiro Goulart) e a 13-Jade.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.