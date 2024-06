Ação neste sábado atenderá 400 pacientes da Ortopedia em Ferraz

O Centro Municipal de Fisioterapia Felício Armínio Brunetto, no Jardim Castelo, fará uma ação neste sábado, dia 29/06 para atender 400 pacientes da Ortopedia com doenças crônicas, das 7 às 17 horas. Todos os pacientes que se encaixam nesta situação já foram avisados por telefone. A ação servirá para fazer uma triagem destes pacientes que poderão ser encaminhados para os grupos de fisioterapia nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), ou para a equipe multidisciplinar do Nasf ou para o atendimento individual, dependendo de cada caso.

O supervisor do Centro de Fisioterapia, Artur Claudinei de Araújo, afirmou que o objetivo desta ação é tentar qualificar a demanda reprimida e outras ações similares estão previstas para os próximos meses. Todos os profissionais do Centro de Fisioterapia estarão a postos para atender os pacientes, mas atenção podem comparecer apenas aqueles que foram avisados previamente.

O objetivo é dar uma resposta mais rápida a estes pacientes quanto ao tratamento. A coordenadora do Centro de Especialidades Médicas, Maira Camila de Souza, afirmou que a preocupação se refere aos pacientes crônicos e a realização desta triagem dará uma organizada para diminuir a fila.