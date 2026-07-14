Aeamc recebe Workshop de Impermeabilização em agosto

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (aeamc) recebe no dia 1 de agosto (sábado) uma nova edição do "Workshop de Impermeabilização". O encontro, promovido pela Impersolutions, Crea-SP e aeamc, foi pensado para profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos, trocar experiências e acompanhar, na prática, temas fundamentais para a qualidade e o desempenho das edificações.



A primeira edição foi realizada com sucesso no mês de março, idealizado pela engenheira Maressa Menezes, que atua há 18 anos no mercado de químicos para construção civil, materiais e projetos de impermeabilização. "Quando a impermeabilização apresenta ineficiência compromete materiais de acabamento, revestimentos e ao longo do tempo a durabilidade das estruturas", afirma a especialista.



Nesta segunda edição, ao longo do dia, das 8h30 às 17h30, os participantes terão uma programação completa com networking e conteúdos que fazem parte da realidade da engenharia. Haverá também demonstração e aplicação e produtos.



O conteúdo abrange projeto de impermeabilização e compatibilização com os demais projetos; sistemas de impermeabilização, fiscalização da execução, verificação de conformidade em obras, patologias e estudo de casos reais, e demonstrações práticas.



O público-alvo são engenheiros, arquitetos, projetistas, síndicos, construtores, estudantes e demais profissionais da construção civil que buscam atualização técnica e uma visão mais completa sobre a impermeabilização como parte essencial do desempenho das edificações.



O valor da inscrição é de R$ 35 e deve ser feita pelo link https://www.sympla.com.br/evento/workshop-impermeabilizacao--2-edicao-com-mao-na-massa/3486717



A aeamc fica na rua Júlio Perotti, 57, Jardim Armênia, Mogi ds Cruzes.