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Jornal Diário de Suzano - 14/07/2026
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Região

Poá abre inscrições para curso de processamento caseiro de tomates e incentiva alimentação saudável

Capacitação gratuita será realizada nos dias 3 e 4 de agosto, em parceria com a ACIPOÁ, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Sindicato Rural e Faesp/Senar, com foco no aproveitamento integral da produção agrícola e na redução do desperdício

14 julho 2026 - 15h55Por de Poá
As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de julho ou encerramento das vagas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de PoáAs inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de julho ou encerramento das vagas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Processamento Caseiro de Tomates, que será realizado nos dias 3 e 4 de agosto, das 9 às 16 horas, na cozinha industrial da Igreja Matriz de Poá. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Acipoá, a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Poá, o Sindicato Rural e o Faesp/Senar, oferecendo aos participantes conhecimentos sobre técnicas de aproveitamento da produção agrícola, agregação de valor aos alimentos e incentivo à alimentação saudável, bem como potencializando o empreendedorismo local.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de julho ou encerramento das vagas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, que fica na rua Vinte e Seis de Março, 372 – Centro, das 9h às 16h. Para participar, é necessário apresentar documento com foto, comprovante de endereço e preencher a ficha de inscrição. 

O curso tem como principal objetivo ensinar técnicas que permitam o aproveitamento do excedente da produção de tomates, reduzindo desperdícios e promovendo alternativas para geração de economia e valorização da produção local. Durante a capacitação, os participantes aprenderão a transformar o tomate em diferentes produtos, como tomate seco, suco, extrato, tomate pelado, confit, geleia e compota.  

As aulas serão realizadas na cozinha industrial da Igreja Matriz de Poá, proporcionando aos participantes atividades práticas e orientações técnicas para que possam reproduzir os conhecimentos adquiridos em suas propriedades e residências. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a qualificação da população, o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção de práticas sustentáveis, 

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jeruza Reis, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia rural e da segurança alimentar. "Este curso oferece conhecimento prático que pode fazer a diferença na vida das famílias produtoras, incentivando o aproveitamento integral dos alimentos, reduzindo desperdícios e criando novas oportunidades de geração de renda. É uma ação que fortalece a produção local e promove o desenvolvimento sustentável do município", afirmou. 

SERVIÇO 
Curso: Processamento Caseiro de Tomates 
Data: 3 e 4 de agosto 
Horário: Das 9 às 16 horas 
Local: Cozinha Industrial da Igreja Matriz de Poá 
Inscrições: Até 20 de julho ou encerramento das vagas
Onde se inscrever: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá 
Endereço: Rua Vinte e Seis de Março, 372 – Centro 
Horário de atendimento: Das 9 às 16 horas 
Documentos necessários: Documento oficial com foto e comprovante de endereço.

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