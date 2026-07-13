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Jornal Diário de Suzano - 11/07/2026
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Região

Prefeitura de Poá reúne Pontos de Cultura para fortalecer políticas públicas e ações da PNAB

Encontro realizado pela Secretaria de Cultura promoveu diálogo com representantes do setor, ouviu demandas e contribuiu para a construção do próximo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura

13 julho 2026 - 18h32Por de Poá
Prefeitura de Poá reúne Pontos de Cultura para fortalecer políticas públicas e ações da PNABPrefeitura de Poá reúne Pontos de Cultura para fortalecer políticas públicas e ações da PNAB - (Foto: SECOM/Prefeitura de Poá)

A Secretaria de Cultura de Poá promoveu, no último dia 4 de julho, uma reunião com representantes dos Pontos de Cultura do município com o objetivo de fortalecer as políticas públicas culturais, ampliar o diálogo com os agentes culturais e discutir as próximas ações voltadas ao setor. O encontro também serviu para ouvir demandas, sugestões e necessidades que irão subsidiar a elaboração do próximo edital da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).


Os Pontos de Cultura são organizações, coletivos e entidades reconhecidos por desenvolverem, de forma contínua, ações culturais em suas comunidades, promovendo o acesso à cultura, a valorização da diversidade cultural e o fortalecimento da cidadania. Em Poá, fazem parte dessa rede a Associação Cultural Opereta, a Associação Cultural Núcleo de Teatro Amador Fazer Acontecer, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Vila Júlia Poá, o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Acadêmicos da Nova Poá, a Companhia Teatro Roda Mundo, a Batalha do Grau, o Instituto de Apoio às Bandas Musicais (IAB), o Grêmio Recreativo Escola de Samba Trevo de Ouro, o Espaço Iauê e o Núcleo 11 de Agosto – Uneafro.


Durante a reunião, a equipe da Secretaria de Cultura apresentou informações sobre as próximas iniciativas voltadas ao segmento e destacou que, no segundo semestre de 2026, será realizado um encontro regional dos Pontos e Pontões de Cultura do Alto Tietê, organizado pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+). A iniciativa ampliará a integração entre os municípios, estimulará a troca de experiências e fortalecerá a implementação da Política Nacional Cultura Viva na região.


Outro ponto importante do encontro foi a escuta das demandas apresentadas pelos representantes culturais. As contribuições serão utilizadas como base para a construção do edital da PNAB em Poá, buscando elaborar um instrumento mais alinhado à realidade local, capaz de contemplar as necessidades dos agentes culturais e ampliar o acesso da população às ações culturais desenvolvidas no município.


O secretário de Cultura de Poá, Paulo Barbosa, ressaltou que a participação dos agentes culturais é essencial para o fortalecimento das políticas públicas do setor. "A construção de uma política cultural eficiente passa pelo diálogo permanente com quem faz cultura diariamente em nossa cidade. Nosso compromisso é ouvir os Pontos de Cultura, compreender suas necessidades e construir editais e ações cada vez mais democráticos, transparentes e alinhados à realidade de Poá. Esse trabalho fortalece a cultura local e amplia as oportunidades para artistas, coletivos e toda a população", afirmou.


O prefeito Saulo Souza destacou a importância do diálogo permanente com os fazedores de cultura do município. "Fortalecer a cultura é fortalecer a identidade e a história da nossa cidade. Seguiremos trabalhando para ampliar oportunidades e valorizar os agentes culturais de Poá", afirmou.

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