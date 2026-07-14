Antônio Nicodemo e Fabricio Augusto apresentam minissérie Mortos, Milagres e Outras Vizinhanças

O dramaturgo, diretor e artista visual Antônio Benedito Nicodemo e o fotógrafo e documentarista Fabricio Augusto apresentam Mortos, Milagres e Outras Vizinhanças. A minissérie aproxima a escrita de realismo mágico de Nicodemo ao olhar documental de Fabricio para construir uma narrativa inspirada pela religiosidade popular, pela estética barroca e pelos imaginários brasileiros.

Ambientada em Ouro Preto, Minas Gerais, a série atravessa igrejas, ruas, ladeiras, e espaços de devoção onde a paisagem barroca guarda séculos de memória, contradições e religiosidade popular. Entre a observação documental e o realismo mágico, Mortos, Milagres e Outras Vizinhanças percorre um Brasil em que vivos e mortos dividem o mesmo tempo, o sagrado atravessa o cotidiano e toda vizinhança pode ser também um lugar de aparição.

Amigos e colaboradores de longa data, Antônio Benedito Nicodemo e Fabricio Augusto compartilham uma produção voltada à cultura brasileira e às suas múltiplas formas de representação. Graduandos em Antropologia e oriundos da Zona Leste de São Paulo, desenvolvem pesquisas e trabalhos que transitam entre arte, memória, território e identidade.

Antônio Benedito Nicodemo é autor de mais de 30 obras teatrais e do livro A criança que matou a sede na lágrima do anjo. Sua produção transita entre teatro, literatura e artes visuais, marcada pelo diálogo entre o realismo mágico e a cultura brasileira.

Fabricio Augusto, também produtor cultural, foi selecionado para o projeto Novas Fotografias 2026, do MIS – Museu da Imagem e do Som de São Paulo, e é finalista do Prêmio Transatlântico de Fotografia 2026, na Alemanha. Seu trabalho como fotógrafo, documentarista e artista visual foi apresentado em instituições como o Museu das Favelas, o Museu de Arte do Espírito Santo (Maes), o MIS Araraquara e centros culturais em diferentes estados do Brasil.

O primeiro episódio já esta no ar no Instagram dos artistas, e segue com novos capítulos até o final do mês.