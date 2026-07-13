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Por que a cultura organizacional é tão importante para o crescimento das empresas

Empresas que valorizam sua cultura organizacional conseguem alinhar equipes, melhorar desempenho e fortalecer resultados, afirma André Vidmar, especialista em planejamento estratégico empresarial e CEO da Soluções Certas Consultoria

13 julho 2026 - 16h24Por da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

Muito além de valores escritos em um manual interno, a cultura organizacional tem papel preponderante no funcionamento e nos resultados de uma empresa. Ela influencia comportamentos, orienta decisões e define a forma como colaboradores se relacionam com o negócio, com os colegas e com os clientes. Em um ambiente corporativo cada vez mais competitivo, empresas que conseguem estruturar e fortalecer sua cultura organizacional tendem a apresentar maior engajamento das equipes e mais consistência na execução de suas estratégias.


Para o especialista em planejamento estratégico empresarial e CEO da Soluções Certas, André Vidmar, desenvolver uma cultura organizacional sólida é um passo fundamental para qualquer empresa que deseja crescer de forma estruturada.

“A cultura organizacional funciona como um guia de comportamento dentro da empresa. Quando ela é bem definida, todos entendem quais são os valores, as prioridades e a forma de trabalhar. Isso reduz conflitos, melhora a tomada de decisões e cria um ambiente mais alinhado aos objetivos do negócio”, explica Vidmar.

O que é cultura organizacional e porque ela é importante para as empresas
A cultura organizacional pode ser entendida como o conjunto de valores, práticas, comportamentos e crenças que orientam o funcionamento de uma empresa. Ela influencia desde a forma como as decisões são tomadas até a maneira como as equipes se relacionam no dia a dia. Quando bem estruturada, a cultura organizacional ajuda a criar identidade para o negócio e a alinhar todos os colaboradores em torno de objetivos comuns.

Como a cultura organizacional pode influenciar os resultados do negócio
Quando a cultura organizacional está alinhada à estratégia da empresa, as decisões se tornam mais consistentes e os processos ganham mais eficiência. Isso acontece porque colaboradores e gestores passam a compartilhar os mesmos princípios de atuação, o que facilita a execução das metas e fortalece a identidade do negócio no mercado. Segundo André Vidmar, empresas que conseguem definir e aplicar seus valores na prática tendem a executar os processos de forma mais eficiente, com equipes mais alinhadas e maior consistência na execução de suas estratégias, gerando maior fidelização dos clientes e refletindo nos resultados financeiros.

Quais são os erros mais comuns na construção da cultura organizacional
Um dos principais erros das empresas é tratar a cultura organizacional apenas como um discurso institucional. Muitas organizações definem valores formais, mas não os aplicam no cotidiano da operação. Outro equívoco comum é não envolver lideranças e colaboradores no processo de construção cultural, o que pode gerar distanciamento entre o que a empresa comunica e o que realmente acontece no ambiente de trabalho.

Como a sua empresa pode desenvolver uma cultura organizacional forte
Uma cultura organizacional sólida pode ser definida para qualquer tipo e tamanho de empresa desde sua fundação. Segundo Vidmar, o segredo está em definir primeiramente o propósito empresarial, geralmente composto pelas declarações de Missão e Visão de Futuro, seguidos da definição clara dos valores empresariais. Se, de um lado a Missão comunica a razão de ser da empresa, a Visão comunica o que se espera do futuro, de outro lado os Valores comunicam no que a empresa acredita. Sua bússola moral.

Nesse sentido, este instrumento também é de grande valia para comunicar ao colaborador o que a empresa de maneira alguma aceitará que seja feito, que esteja em desacordo com a sua cultura. Este conjunto de instrumentos quando bem elaborados e aplicados, tendem a gerar maior comprometimento quando associados a uma premiação atrelada a metas de performance, individuais ou coletivas da equipe. Entendendo e vivenciando a cultura organizacional os colaboradores passam a se identificar com a empresa, encarar os objetivos do negócio de forma natural e envolver suas equipes nas decisões de forma assertiva e estratégica, num ambiente mais alinhado e preparado para o crescimento da empresa.

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