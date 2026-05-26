AJULLIACOSTA, artista mogiana reconhecida internacionalmente, faz 1º show em Mogi das Cruzes

A artista mogiana Júlia Costa, conhecida nacionalmente como AJULLIACOSTA, será a atração principal da Movimento Fest, evento cultural, musical e de entretenimento familiar que será realizado no dia 13 de junho, das 14h às 22h, na Arena Chefz, em Mogi das Cruzes. O valor do ingresso é de R$ 55 (primeiro lote) e R$ 75 (segundo lote), mais 1kg de alimento não perecível ou um agasalho. As doações serão destinadas à ONG Nós, Mães de Família, comandada pela própria AJULLIACOSTA. Crianças até 14 anos não pagam.

Natural de Mogi das Cruzes, a rapper se consolidou como um dos nomes de destaque da nova geração do rap brasileiro. A rapper, cantora, compositora e empresária ganhou ainda mais projeção após vencer, em 2025, a categoria Best New International Act no BET Awards, premiação internacional que reconhece artistas negros em diferentes áreas do entretenimento.

A artista também foi incluída na lista Forbes Under 30 2025, que destacou sua trajetória no rap, sua atuação empreendedora e suas letras ligadas à vivência da mulher periférica, empoderamento e críticas sociais. Segundo a Forbes Brasil, Júlia Costa nasceu em Mogi das Cruzes e se tornou uma das vozes proeminentes da nova geração do rap nacional.

O show em Mogi marca um momento simbólico para o público regional: uma artista nascida na cidade, que ganhou reconhecimento nacional e internacional, retorna aos palcos locais como protagonista de um projeto que une música, cultura urbana, convivência e impacto social.

Movimento Fest

Realizado pela Movimento Produções, o evento Movimento Fest propõe um novo formato de entretenimento para Mogi das Cruzes e Alto Tietê. O evento foi pensado para acontecer durante o dia, em ambiente acolhedor e seguro, com programação musical, espaço kids, área gastronômica, presença de marcas, empreendedores locais, ações informativas e participação da ONG Nós Mães de Família.

De acordo com a proposta do evento, a iniciativa tem como objetivo criar uma experiência cultural voltada a diferentes públicos, especialmente jovens, famílias e mulheres. A programação busca fortalecer a cena cultural local, estimular a presença feminina em ambientes de entretenimento e valorizar a economia criativa da região.

Além da atração principal, haverá vários ainda shows como Barona, 10entrosadosoficial, entre outros. A Movimento Fest também abrirá espaço para marcas, expositores, iniciativas sociais e empreendedores, criando uma plataforma de conexão entre público, cultura, negócios locais e impacto positivo.

O evento contará com espaço kids, área gastronômica, espaço para marcas e expositores, área têxtil para empreendedores e espaço informativo com ações sociais e educativas.

Para a Movimento Produções, a realização da Movimento Fest representa o início de uma agenda de eventos com identidade regional, proposta familiar e compromisso com a valorização da cultura urbana, da presença feminina e das iniciativas sociais em Mogi das Cruzes.

Serviço

Evento: Movimento Fest

Atração principal: AJulliaCosta

Data: 13 de junho

Horário: das 14h às 22h

Local: Arena Chefz

Endereço: Rua Henrique Lizot, 5 — Mogi das Cruzes (SP)

Público estimado: 400 pessoas

Classificação: livre para todas as idades; crianças até 14 anos não pagam.

Redes sociais: @mvmtproducoes | @ajuliacosta | @nosmaesdefamilia

Mais informações e inscrições: bit.ly/AJulliaCosta