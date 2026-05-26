Últimos dias de inscrições para 2 mil vagas em curso de empreendedorismo do Qualifica SP Empreenda

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferecerá 2 mil vagas em curso gratuito e remoto do Qualifica SP – Empreenda. A iniciativa capacita empreendedores de micro e pequenas empresas oferecendo mentorias coletivas e individuais. As vagas serão distribuídas em quatro ciclos ao longo do ano, nesta primeira etapa estão abertas 500 vagas com inscrições até quinta-feira (28) de maio pelo site www.qualificasp.sp.gov.br.

O curso, executado pela Fundação Dom Cabral, é dividido em três módulos com carga horária de 30 horas. Os alunos terão mentoria coletiva e individual e aprenderão sobre gestão financeira, a identificar oportunidades de mercado e a construir um plano de negócios.

Um levantamento do Sebrae aponta que entre as maiores dificuldades dos empreendedores estão acesso à crédito, divulgação e venda de produtos e serviços, burocracia e controle das finanças. A formação do Qualifica SP – Empreenda tem como objetivo sanar esses gargalos.

Podem participar empreendedores do estado de São Paulo, de 18 anos ou mais, formais ou informais. As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até o dia 28 de maio. As aulas têm previsão para início nas primeiras semanas de junho.

Serviço

Inscrições para curso de empreendedorismo do Qualifica SP – Empreenda

Prazo: até 28/05

Site: www.qualificasp.sp.gov.br