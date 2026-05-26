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Jornal Diário de Suzano - 26/05/2026
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Região

Auxílio-aluguel beneficia 1.114 mulheres em situação de violência na região Metropolitana de SP

Iniciativa estadual já atendeu mais de 7,5 mil mulheres em todo o estado com investimento de mais de R$ 21,4 milhões, reforçando a importância da rede socioassistencial

26 maio 2026 - 15h40Por Agência SP
A região de Região Metropolitana de São Paulo registra a concessão do auxílio-aluguel para 1.114 mulheres vítimas de violência doméstica em pouco mais de um ano do programaA região de Região Metropolitana de São Paulo registra a concessão do auxílio-aluguel para 1.114 mulheres vítimas de violência doméstica em pouco mais de um ano do programa - (Foto: Divulgação/Governo SP)

A região de Região Metropolitana de São Paulo registra a concessão do auxílio-aluguel para 1.114 mulheres vítimas de violência doméstica em pouco mais de um ano do programa. No estado, mais de 7,5 mil mulheres já foram atendidas. O programa somou um investimento de R$ 3,1 milhões na região, e R$ 21,4 milhões em todo o estado.

Os dados consolidados pela SEDS são referentes aos repasses realizados no período de fevereiro de 2025 a abril de 2026. A iniciativa chegou a 591 municípios paulistas, um indicativo da abrangência da política pública e do papel central da rede municipal de assistência social como porta de entrada para o benefício.

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, o programa oferece uma ajuda de custo mensal de R$ 500 por seis meses, com possibilidade de renovação por igual período. O objetivo é garantir condições concretas para que mulheres em situação de vulnerabilidade possam se afastar de relações violentas com segurança e dignidade.

“O Auxílio-aluguel é uma ferramenta concreta de proteção e autonomia. Com ele, o Estado oferece às mulheres condições reais para romper o ciclo da violência, preservar a própria vida e reconstruir seus projetos com dignidade e segurança”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém.

Podem solicitar o benefício mulheres que possuam medida protetiva expedida pela Justiça, residam no Estado de São Paulo, estejam em situação de vulnerabilidade e cuja renda, até o momento da separação, não ultrapasse dois salários mínimos. O cadastramento é feito pela rede municipal de assistência social nos municípios participantes. Após análise e aprovação, o valor é disponibilizado por meio de Poupança Social no Banco do Brasil, diretamente às beneficiárias.

Além do suporte financeiro, o programa articula outras políticas públicas municipais, ampliando o acesso a serviços de proteção social, orientação e acompanhamento às mulheres atendidas em todo o estado.

Onde buscar ajuda:

Na Assistência Social:

Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) e Centros de Referência de Atendimento à Mulher;

Na Saúde:

Unidades Básicas de Saúde (UBS), Prontos-Socorros (PS) e hospitais;

Na Segurança Pública:

Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), Distritos Policiais (DPs) e Batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros;

Nos órgãos do sistema de Justiça:

Ministérios Públicos, Defensorias Públicas e Ordem dos Advogados do Brasil.

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