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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Região

Ação no CEM promove conscientização sobre autismo, Alzheimer e Parkinson em Ferraz

Atividade reuniu palestras, atendimentos e ações lúdicas voltadas à população

30 abril 2026 - 15h23Por De Ferraz
Atividade reuniu palestras, atendimentos e ações lúdicas voltadas à populaçãoAtividade reuniu palestras, atendimentos e ações lúdicas voltadas à população - (Foto: Isis Katherine/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou uma ação de conscientização no Centro de Especialidades Médicas (CEM), com foco em três importantes temas da saúde: autismo, Alzheimer e Parkinson.

A iniciativa contou com palestras informativas, atendimentos à população e atividades lúdicas, proporcionando um espaço de orientação, acolhimento e troca de experiências entre profissionais, pacientes e familiares.

O objetivo da ação foi ampliar o acesso à informação, contribuir para o diagnóstico precoce e fortalecer o cuidado com pessoas que convivem com essas condições, além de apoiar seus familiares.

Durante o evento, os participantes puderam esclarecer dúvidas, receber orientações especializadas e participar de dinâmicas que reforçam a importância do cuidado integral à saúde.

A ação integra as estratégias da Prefeitura voltadas à promoção da saúde e à conscientização da população, reforçando o compromisso com um atendimento mais humanizado e acessível.

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