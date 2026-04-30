Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 30 de abril de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Condemat+ assina protocolos inéditos e Estado anuncia Centro TEA Paulista para a região

Iniciativas marcam o "Abril Azul" e colocam Alto Tietê como pioneiro na capacitação da rede pública de atendimento

30 abril 2026 - 16h08Por da Reportagem Local
Iniciativas marcam o Iniciativas marcam o "Abril Azul" e colocam Alto Tietê como pioneiro na capacitação da rede pública de atendimento - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) realizou, nesta quinta-feira (30/04), mais uma reunião do Conselho de Prefeitos, em Itaquaquecetuba, com avanços importantes na agenda de inclusão regional. Além da assinatura de dois protocolos de intenções voltados às pessoas com deficiência e ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), o encontro foi marcado pelo anúncio do Governo do Estado sobre a implantação de uma unidade do Centro TEA Paulista na região.

O encontro, sediado na Casa da Mulher, reuniu prefeitos e autoridades, com destaque para a presença do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, que formalizou a implementação do programa “Todas In-Rede”, que promove a inclusão de mulheres com deficiência por meio de ações integradas nas áreas de autonomia, empregabilidade, prevenção à violência e comunicação acessível. A iniciativa prevê capacitações, mobilização regional e fortalecimento da rede de proteção.

O segundo protocolo assinado estabelece parceria com o Centro de Referência e Apoio para Pessoas com TEA e o Centro de Cidadania da Pessoa com Deficiência, garantindo apoio técnico e capacitação contínua para profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social. O objetivo é qualificar o atendimento e apoiar os municípios na estruturação de políticas públicas inclusivas, com base na Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

Na oportunidade, o chefe da pasta ainda anunciou a implantação de uma unidade do Centro TEA Paulista na região. De acordo com o secretário, a implantação de unidades regionais do equipamento é uma determinação do Governo do Estado. Além do centro principal, localizado na capital paulista, o primeiro polo regional será inaugurado em junho, em Bauru.

Para o Alto Tietê, a expectativa é de que os municípios consorciados possam se candidatar a receber a unidade. A definição dependerá da disponibilidade de área ou estrutura adequada por parte das cidades interessadas. O Estado deverá iniciar, em conjunto com os municípios, um levantamento para identificação dos espaços, seguido da formatação do projeto. A previsão é que ainda neste ano seja definido o local de instalação, com início das obras previsto para o próximo ano.

Segundo o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, a iniciativa reforça o papel estratégico do consórcio na construção de soluções regionais. “Estamos dando um passo importante ao unir esforços entre Estado e municípios para fortalecer políticas públicas inclusivas. O Condemat+ cumpre seu papel de articulação regional, garantindo que nossas cidades avancem juntas na construção de uma rede mais preparada, humana e eficiente para atender as pessoas com deficiência”, destacou.

Já o secretário estadual Marcos da Costa ressaltou a importância da parceria para levar os programas do Governo de São Paulo voltado às pessoas com deficiência aos municípios. “Essa parceria com o Condemat+ demonstra a força da atuação regional. Estamos levando conhecimento técnico, capacitação e suporte aos municípios, e é uma estratégia para expandir o alcance das políticas públicas, para levar conhecimento e ferramentas práticas para quem atua e presta atendimento para os neurodivergentes e as pessoas com deficiência".

Como desdobramento da agenda, o próximo passo será uma visita técnica a um modelo de Sala TEA na capital paulista para avaliar a viabilidade de implantação nos municípios, com foco em soluções eficientes e acessíveis para este público.

PRESENÇAS

O encontro também contou com a presença dos prefeitos Eduardo Boigues (Itaquaquecetuba), Priscila Gambale (Ferraz de Vasconcelos), Celso Florêncio (Jacareí), Saulo Souza (Poá) e Rodolfo Marcondes (Salesópolis), além dos vice-prefeitos Toshi Omura (Biritiba Mirim) e Said Raful (Suzano) e das primeiras-damas Roberta Taino (Biritiba Mirim) e Débora Raffoul Ishi (Suzano).

Ainda estiveram presentes os secretários Vanderlon Gomes (Assistência Social) e Guilherme Server (Governo), representando os municípios de Guararema e Mogi das Cruzes; o coordenador da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência do CONDEMAT+ e diretor da Pessoa com Deficiência de Arujá, Ronilson Silva; e a coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres e Secretária da Mulher de Mogi das Cruzes, Livia Bolina.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ação no CEM promove conscientização sobre autismo, Alzheimer e Parkinson em Ferraz
Região

Ação no CEM promove conscientização sobre autismo, Alzheimer e Parkinson em Ferraz

Ferraz inicia exumações na Quadra 87 do Cemitério Cambiri a partir de maio
SERVIÇOS URBANOS

Ferraz inicia exumações na Quadra 87 do Cemitério Cambiri a partir de maio

Câmara Municipal sediou Seminário Azul e reforçou a conscientização sobre o autismo
Região

Câmara Municipal sediou Seminário Azul e reforçou a conscientização sobre o autismo

Assistência Social orienta contribuintes a destinar Imposto de Renda para projetos sociais em Ferraz
Região

Assistência Social orienta contribuintes a destinar Imposto de Renda para projetos sociais em Ferraz

Prefeitura avança com obras na Rua Djalma Lírio do Nascimento, na Vila Arbame
Região

Prefeitura avança com obras na Rua Djalma Lírio do Nascimento, na Vila Arbame

CAPS II de Ferraz completa 14 anos de sede própria e reforça atendimento à população
Região

CAPS II de Ferraz completa 14 anos de sede própria e reforça atendimento à população