Jacareí passa a integrar Condemat+ e reforça articulação regional

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) recebeu nesta quinta-feira (30/04) o prefeito de Jacareí, Celso Florêncio, que participou pela primeira vez da assembleia do Conselho de Prefeitos. Na ocasião, o chefe do Executivo oficializou a entrada do município como a 15ª cidade integrante do consórcio.
Durante sua fala, Florêncio agradeceu a recepção e destacou a relevância de integrar um dos maiores consórcios do Estado, ressaltando que a adesão fortalece Jacareí e amplia sua contribuição para o desenvolvimento regional.
A assembleia liderada pelo presidente e prefeito de Arujá, Luis Camargo, foi realizada na Casa da Mulher de Itaquaquecetuba e contou ainda com a presença do secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa. O encontro foi marcado pela assinatura de protocolos de intenção para programas e parcerias inéditas, voltadas à inclusão e ao fortalecimento das políticas públicas em toda a região do Alto Tietê.