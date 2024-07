Alto Tietê imuniza mais de 252 mil pessoas contra a gripe em 2024

A região vacinou pelo menos 252 mil pessoas contra a gripe neste ano, de acordo com as informações de sete secretarias de saúde da região. A vacina é disponibilizada para pessoas com pelo menos seis meses de idade.

Os números são referentes às cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Salesópolis e Santa Isabel. Arujá e Biritiba Mirim não responderam aos questionamentos, enquanto Poá não especificou números.

Em Suzano, foi informado que 59.473 pessoas receberam a vacina contra a gripe na cidade. Esse número corresponde a 47,02% das pessoas que podem receber o imunizante.

De acordo com a Prefeitura, o Ministério da Saúde estipulou como meta a cobertura de 90% do público-alvo nas cidades. A vacina ainda está disponível em todos os postos de Atenção Básica da cidade de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com exceção da Unidade Básica de Saúde (UBS) CSII, que funciona de segunda-feira a sábado das 8 às 18 horas. Os postos ainda contam com 48,6 mil doses da vacina.

Em Mogi foram aplicadas 85.963 doses da vacina, com um percentual de 47,29% da população que pode receber o imunizante. A vacinação na cidade acontece de segunda a sexta-feira das 8 horas às 16h30 e ficará disponível enquanto houver estoque de vacinas.

A Prefeitura de Itaquá informou que 52 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe, sendo apenas 12% do total de pessoas aptas a receberem o imunizante. Apesar de a campanha de vacinação já ter sido encerrada, de acordo com a Prefeitura, a imunização continua, já que existem doses disponíveis.

Em Ferraz, foram 29.350 doses aplicadas até o momento. Não foi especificado o percentual de adesão da vacina. A administração disse que existem 28.870 doses disponíveis para a população e que “a expectativa é aumentar o número de pacientes vacinados na cidade”.

A Prefeitura de Guararema disse que 5.867 pessoas receberam a vacina contra a gripe. A expectativa da administração municipal é atingir 90% do público-alvo e “vacinar o maior número de pessoas”.

Em Salesópolis, 3.478 pessoas já receberam a vacina neste ano. A expectativa da Prefeitura é “aplicar a dose da vacina nos demais que ainda não receberam a vacina”.

Em Santa Isabel foram 13.422 pessoas vacinadas, sendo 53,2% da população que pode receber o imunizante. “A meta proposta para imunização era de 95%. A Prefeitura de Poá não informou o número de pessoas que receberam a vacina contra a gripe, mas afirmou que a procura foi abaixo do esperado.