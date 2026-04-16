Alto Tietê recebe mais de R$ 255,5 milhões em IPVA no 1º trimestre de 2026

O Alto Tietê recebeu, entre janeiro e março de 2026, R$ 255,5 milhões em Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Segundo dados da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o imposto teve aumento de 8,96% em relação ao mesmo período de 2025, quando a região recebeu R$ 264,4 milhões.

O IPVA é um tributo estadual obrigatório, pago anualmente por proprietários de veículos automotores. Seu valor é calculado com base no preço de mercado do veículo.

A maior arrecadação da região foi em Mogi das Cruzes, com R$ 98,7 milhões, seguida por Suzano (R$ 44,8 milhões); Itaquaquecetuba (R$ 35,2 milhões); Arujá (R$ 23,8 milhões); Ferraz de Vasconcelos (R$ 16,8 milhões); Poá (R$ 15,6 milhões); Santa Isabel (R$ 8,4 milhões); Guararema (R$ 6 milhões); Biritiba Mirim (R$ 3,4 milhões); e Salesópolis (R$ 2,2 milhões).

Segundo levantamento realizado pelo DS, a maior arrecadação, de R$ 136 milhões, aconteceu em janeiro, quando se paga a cota única do imposto.