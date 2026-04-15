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Jornal Diário de Suzano - 15/04/2026
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Região

Ferraz reforça zeladoria e executa serviços de manutenção na Rua Rondônia

Ações contínuas de limpeza e conservação urbana contribuem para a organização e segurança dos espaços públicos

15 abril 2026 - 15h36Por De Ferraz
Ações contínuas de limpeza e conservação urbana contribuem para a organização e segurança dos espaços públicosAções contínuas de limpeza e conservação urbana contribuem para a organização e segurança dos espaços públicos - (Foto: Vinicius Cavalcante / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos deu sequência, nesta quarta-feira (15), às ações de zeladoria urbana com a realização de serviços de manutenção na Rua Rondônia, no Jardim Vasconcelos. Esta iniciativa é coordenada pela Secretaria de Serviços Urbanos e integra o planejamento permanente de conservação e cuidado com os espaços públicos em diferentes regiões da cidade.

Durante a intervenção, as equipes realizaram roçagem, capinação e limpeza geral da via, promovendo melhorias nas condições de circulação e no aspecto urbano do local. As atividades visam garantir mais segurança, acessibilidade e bem-estar à população que utiliza diariamente a via.

Os trabalhos seguem um cronograma técnico, elaborado com base nas demandas identificadas pelo município, o que permite maior eficiência na execução dos serviços e melhor atendimento às necessidades de cada bairro. A proposta é assegurar a manutenção contínua dos espaços públicos, acompanhando o crescimento da cidade.

Além do impacto visual positivo, as ações de zeladoria desempenham papel importante na prevenção de problemas urbanos, como o acúmulo de resíduos e a proliferação de insetos e animais peçonhentos, contribuindo diretamente para a saúde pública.

O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, destacou que a atuação das equipes é permanente. “A zeladoria é um serviço essencial e contínuo. Trabalhamos com planejamento para atender todas as regiões, garantindo uma cidade mais limpa, organizada e com melhor qualidade de vida para a população”, afirmou.

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