Ferraz reforça zeladoria e executa serviços de manutenção na Rua Rondônia

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos deu sequência, nesta quarta-feira (15), às ações de zeladoria urbana com a realização de serviços de manutenção na Rua Rondônia, no Jardim Vasconcelos. Esta iniciativa é coordenada pela Secretaria de Serviços Urbanos e integra o planejamento permanente de conservação e cuidado com os espaços públicos em diferentes regiões da cidade.
Durante a intervenção, as equipes realizaram roçagem, capinação e limpeza geral da via, promovendo melhorias nas condições de circulação e no aspecto urbano do local. As atividades visam garantir mais segurança, acessibilidade e bem-estar à população que utiliza diariamente a via.
Os trabalhos seguem um cronograma técnico, elaborado com base nas demandas identificadas pelo município, o que permite maior eficiência na execução dos serviços e melhor atendimento às necessidades de cada bairro. A proposta é assegurar a manutenção contínua dos espaços públicos, acompanhando o crescimento da cidade.
Além do impacto visual positivo, as ações de zeladoria desempenham papel importante na prevenção de problemas urbanos, como o acúmulo de resíduos e a proliferação de insetos e animais peçonhentos, contribuindo diretamente para a saúde pública.
O secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, destacou que a atuação das equipes é permanente. “A zeladoria é um serviço essencial e contínuo. Trabalhamos com planejamento para atender todas as regiões, garantindo uma cidade mais limpa, organizada e com melhor qualidade de vida para a população”, afirmou.