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Jornal Diário de Suzano - 15/04/2026
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Região

Clau Camargo recebe Moção de Aplausos na Câmara de Jacareí

Homenagem foi em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em Arujá, por meio do projeto Vale Reciclar

15 abril 2026 - 17h58Por da Região
Clau Camargo recebe Moção de Aplausos na Câmara de JacareíClau Camargo recebe Moção de Aplausos na Câmara de Jacareí - (Foto: Divulgação)

A advogada, primeira-dama e presidente licenciada do Fundo Social de Solidariedade de Arujá, Clau Camargo, recebeu uma Moção de Aplausos na Câmara Municipal de Jacareí, durante sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (15). A homenagem foi proposta pelo vereador Juex Almeida, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido em Arujá por meio do projeto Vale Reciclar.

Na ocasião, Clau também participou da tribuna livre, onde apresentou o projeto aos 13 parlamentares e à população presente. A iniciativa, implantada no Fundo Social de Arujá, une sustentabilidade e impacto social ao possibilitar a troca de materiais recicláveis por produtos e serviços, sem gerar custos ao poder público.

Reconhecido como uma iniciativa de destaque, o Vale Reciclar já é considerado referência no Estado de São Paulo, estando entre os 15 melhores projetos desenvolvidos pelos Fundos Sociais dos 645 municípios paulistas.

“É uma grande oportunidade poder apresentar o Vale Reciclar em um espaço tão importante como a Câmara Municipal. Esse é um projeto que mostra que é possível unir sustentabilidade e solidariedade, sem custos para o poder público, gerando impacto real na vida das pessoas. Contem comigo para avançarmos com esse projeto aqui no município, beneficiando o meio ambiente e toda a população jacareiense”, destacou.

Durante a apresentação, Clau explicou que o projeto contribui diretamente para a redução de custos públicos, ao evitar que resíduos sejam destinados ao aterro sanitário. Além disso, todo o material arrecadado é destinado à cooperativa de catadores de Arujá, fortalecendo a geração de renda e promovendo inclusão social por meio do trabalho sustentável.

Clau também destacou a mudança de comportamento incentivada pelo projeto. “Para uma dona de casa que está preocupada com as contas do dia a dia, é compreensível que, muitas vezes, não priorize a separação do lixo. Mas, a partir do momento em que ela percebe que pode trocar esse material por um quilo de feijão, um pacote de absorvente ou um shampoo, ela passa a desenvolver novos hábitos, beneficiando toda a família e o meio ambiente”, afirmou.

A iniciativa deu origem ao primeiro livro escrito por Clau Camargo, que foi criado com o propósito de disseminar o modelo para outros municípios, ampliando o alcance da proposta e incentivando a replicação de boas práticas.

Em março deste ano, o livro foi lançado na Associação Comercial de Jacareí, como parte de uma agenda de apresentações no Alto Tietê e no Vale do Paraíba.

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