SP registra queda de 7,6% nas mortes no trânsito no 1º trimestre de 2026

O Estado de São Paulo registrou queda de 7,6% no número de mortes no trânsito no primeiro trimestre deste ano, segundo dados do Infosiga, plataforma de estatísticas gerenciada pelo Detran-SP. De janeiro a março, 1.330 óbitos, contra 1.439 no mesmo período do ano passado. Além da queda nas ocorrências fatais, houve redução nos sinistros com vítimas não fatais, de 3,2% na mesma comparação (23.150 registros contra 23.917 em 2025).

A maioria dos modais também apresentou redução de ocorrências fatais no trânsito paulista no primeiro trimestre deste ano. A queda mais acentuada aconteceu entre os ciclistas: 66 óbitos, contra 96 de janeiro a março de 2025, uma redução de 31,3%. Entre os ocupantes de automóveis, houve redução de 9,7% nas mortes: 261, contra 289 no mesmo período do ano passado. Inclusive as mortes de motociclistas recuaram 5,3% nos meses analisados: 594 ocorrências de janeiro a março deste ano, contra 627 no primeiro trimestre de 2025.

Bons resultados em regiões do estado

A tendência de queda nos óbitos se manteve em importantes regiões do estado. Na região de Campinas, foram 23.5% menos mortes no trânsito e 2,8% menos ocorrências com vítimas de janeiro a março, na comparação com o mesmo recorte de 2025. Em Sorocaba, houve diminuição de 16,5% nos registros de mortes do trânsito a partir desses parâmetros de comparação.

No Vale do Paraíba, a redução no trimestre foi de 23,1% em relação aos óbitos e de 14,4% quanto aos sinistros com vítimas. São José do Rio Preto apresentou 14,3% menos mortes nas vias e 26% menos sinistros nos primeiros três meses do ano. Em Bauru, houve redução de 14,3% nas mortes. Já na região de Ribeirão Preto, a queda foi de 26% nas mortes nas vias e de 29,6% em relação aos sinistros com vítimas.